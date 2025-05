Milan, il sostituto di Theo arriva da Barcellona: le cifre

Il calciomercato del Milan, passerà dalla rivoluzione che riguarda il ds che dovrà lavorare per il presente e il futuro del club, nell’immediato, non appena sarà nominato.

Da chiarire chi prenderà posto all’interno della dirigenza rossonera e con la possibilità di operare sul mercato per quella che è la destinazione di diversi calciatori in uscita e non solo, considerando gli affari che metterà in piedi il Milan.

Cogliendo al volo le occasioni, una arriverebbe sull’ex giovane promessa del Barcellona che, dopo esser stato accostato alla Serie A e ad un passo dal campionato italiano, per le voci su Juventus, Napoli e non solo, potrebbe finalmente sbarcare in Italia.

Calciomercato Milan: il sostituto di Theo è un ex Barcellona

Protagonista di una stagione superlativa, il terzino ex Barcellona potrebbe arrivare in Serie A. Da Barcellona, dove è nato calcisticamente, a quello che è il suo domani in Premier League perché è stato appena promosso, col Leeds, dalla Championship. Ma non è in Inghilterra che si vedrà il suo futuro.

I media inglesi spiegano che quello che farà lo storico club britannico, sarà un mercato importante e che vedrà, comunque, alcune uscite. E il Milan potrebbe cogliere occasione nel prendere proprio l’ex Barcellona, come fanno sapere da TBR Football.

Ha fatto così bene Junior Firpo che il Barcellona sta pensando di prenderlo di nuovo, dando alternativa valida a Flick per la sua corsia mancina. Non più giovanissimo, il Leeds United sta provando a rinnovargli un contratto che però, al momento, pare non veder alcuna possibilità della sua permanenza. E allora ecco che, prelevandolo a zero, si farebbe avanti il Milan. Il club rossonero, proponendogli un contratto con firma alle cifre che chiede – non spropositate – potrebbe dare a Theo un’alternativa oppure, in caso di partenza del francese, Firpo potrebbe pure arrivare per giocare titolare.

Milan, colpo in difesa: forte concorrenza in Serie A

C’è una forte concorrenza in Serie A per chi sta pensando di prendere il calciatore arrivato ormai a 29 anni di età ad agosto del 22, data del suo compleanno.

Dunque il Milan, per prendere Junior Firpo, dovrà darsi battaglia con il Napoli, club che sulla corsia mancina deve valutare cosa fare considerando che Spinazzola convince, ma potrebbe essere utilizzato sia a sinistra che a destra, con Olivera titolare. Qualora dovesse andare via Mazzocchi, ecco che la possibilità di prelevarlo da Elland Road, sarà possibile.