Saluta i nerazzurri e va al Napoli: Conte senza parole

Svolta importante in casa Napoli, un nuovo titolare può arrivare dai nerazzurri: anche Conte resta a bocca aperta

Arrivano novità importanti in casa Napoli in vista della prossima stagione. Nonostante la concentrazione dei tifosi e della squadra sia tutta sui prossimi impegni, tre partite difficili ma fondamentali per poter conquistare uno scudetto che, alla vigilia del campionato, sembrava un’utopia, la dirigenza sta cominciando già a lavorare sul futuro, per cercare di accontentare Conte in un mercato che non sarà semplice.

Per riuscire a convincere il tecnico salentino a rimanere al proprio posto, De Laurentiis è pronto a fare anche qualche sacrificio economico. Consapevole di che tipo di richieste avanzerà l’attuale allenatore, il patron azzurro ha dato mandato a Manna di individuare quei profili in grado di soddisfare il tecnico ma, allo stesso tempo, di non pesare eccessivamente sulle casse del club.

D’altronde, al di là di quello che sarà l’epilogo della stagione, sembra chiaro che a Napoli si stia preparando una nuova rivoluzione, con tanti titolari probabilmente in partenza. Da Anguissa a Lobotka, senza dimenticare Meret, sono in molti al momento i pilastri della squadra ancora incerti sul proprio futuro.

Qualora uno di questi dovesse partire, Manna non vuole però farsi trovare impreparato, e a quanto pare avrebbe già individuato in un nerazzurro la soluzione ideale, per esperienza internazionale, talento e soprattutto per un prezzo che, nonostante tutto, sarebbe alla portata della squadra partenopea.

Il Napoli guarda in casa nerazzurra: colpo a sorpresa, anche Conte resta senza parole

Tra le cessioni possibili in casa Napoli, quella di Alex Meret potrebbe arrivare quasi come un fulmine a ciel sereno. Al termine della stagione probabilmente migliore dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, se si esclude quella dello scudetto con Spalletti, il portiere friulano potrebbe salutare tutti a causa del mancato rinnovo.

Un’eventualità che il Napoli sa bene e che in teoria non dovrebbe trovare il club impreparato. Lo dimostrano anche le ultime notizie di mercato. Manna avrebbe infatti in questi giorni messo nel mirino un importante portiere e sarebbe disposto a tentare l’affondo per chiudere la trattativa in tempi brevi, lasciando lo stesso Conte a bocca aperta.

Dopo una stagione in prestito all’Atlético Madrid, Juan Musso, portiere argentino ancora di proprietà dell’Atalanta, potrebbe rappresentare infatti il giusto compromesso per il Napoli. Un portiere sicuramente di grande talento e di esperienza, ma dal costo non esorbitante, considerando che la Dea lo ha girato in prestito ai Colchoneros con un diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro.

Un prezzo assolutamente abbordabile per il club azzurro, che si ritroverebbe così a risolvere definitivamente il nodo portiere puntando su un nome ottimo nel rapporto qualità-prezzo, per poter poi investire somme più alte per l’acquisto di altri giocatori in grado di soddisfare Conte in altre zone del campo.