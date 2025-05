Torna al Milan, ribaltone improvviso: vestirà di nuovo rossonero

Un calciatore è pronto a tornare ancora una volta al Milan con i rossoneri che, inaspettatamente, dovranno riaccogliere un proprio tesserato.

La stagione volge ormai al termine con tre partite di campionato da disputare e, per il Milan, anche la finale di Coppa Italia che dirà molto sulla stagione della squadra rossonera.

Le ultime settimane sono state estremamente positive per il Milan che ha conquistato la finale di Coppa Italia ed ha ritrovato un buon ruolino in campionato andando a mettere in fila due vittorie in trasferta che hanno avvicinato gli uomini di Conceicao alla Fiorentina. Tutto però passerà dalla partita di Roma contro il Bologna che determinerà la vincitrice della coppa nazionale e chi potrà accedere all’Europa League della prossima stagione. Una sfida fondamentale anche per quello che riguarda il mercato.

C’è il ritorno al Milan, i rossoneri non se lo aspettavano

Alexis Saelemaekers tornerà al Milan alla fine della stagione in corso. La Roma, dopo aver affermato in più di un’occasione di voler tenere il giocatore in rosa anche la prossima stagione, sembra aver mollato la presa sull’esterno belga che nelle ultime due partite è finito in panchina.

Il classe 1999 appare quindi destinato a tornare di nuovo al Milan alla fine del campionato in corso con i rossoneri che dovranno decidere quale sarà il suo futuro. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e da chi sarà sulla panchina del club meneghino in vista della prossima stagione. Il destino di Sergio Conceicao appare segnato a prescindere da quello che sarà il risultato finale in Coppa Italia con il Milan pronto ad affidarsi ad un tecnico italiano.

In queste ultime ore si fa forte la candidatura di Maurizio Sarri considerato il fatto che Massimiliano Allegri appare sempre più vicino alla Roma e Vincenzo Italiano dovrebbe restare ancora un anno a Bologna. Per quello che riguarda Saelemaekers, svanita la possibilità di restare alla Roma, potrebbero aprirsi le porte della Premier League con il Nottingham Forest pronto a fare un tentativo per l’ex giocatore dell’Anderlecht.

La richiesta del Milan si aggira intorno ai 20 milioni di euro anche se è possibile che l’affare possa concludersi positivamente sulla base di un prestito con un diritto di riscatto fissato intorno ai 16 milioni. Il club inglese al momento appare in pole ma l’ultima parola spetterà al prossimo direttore sportivo del Milan e al nuovo allenatore che dovranno capire se dare un’altra chance o meno in rossonero a Saelemaekers.