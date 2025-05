Dal Liverpool alla Serie A: colpo Nunez, le cifre

Sulle orme di Edison Cavani, un altro grande bomber dell’Uruguay è pronto ad emulare il Matador e fare la storia in Serie A. Ecco le ultimissime riguardo il colpo Dawin Nunez.

L’attaccante, attualmente di proprietà del Benfica, potrebbe salutare nel corso della prossima finstra di calciomercato estiva. I numeri non sono stati positivi per il giocatore, che in questa stagione di Premier ha messo a segno appena cinque reti in 27 presenze.

Inoltre, nelle ultime 17 partite ha realizzato un solo gol. Nonostante il successo in campionato, sta vivendo un periodo del tutto particolare.

Ecco perché, per dare una svolta anche alla sua carriera, sta pensando di cambiare aria e di andare in un campionato che si addice alle sue caratteristiche. Quello italiano, per esempio, può essere quello giusto per Nunez che è già finito nel mirino di un top club.

Mercato sensazione da parte del club italiano che sta sognando in grande in vista della prossima stagione. L’obiettivo è riconfermarsi ai vertici del calcio italiano ed affrontare nel migliore dei modi la prossima Champions League.

Nunez in Serie A, arrivano i dettagli

E’ la redazione di tmw a lanciare l’indiscrezione di mercato relativa al possibile acquisto di Nunez che è pronto a fare le valigie per salutare Liverpool.

Ci sono i margini per questa trattativa, sulla carta molto complessa ma non impossibile. I numeri dell’attaccante, in questa stagione con i Reds, sono negativi.

Ecco perché potrebbe fare le valigie per andare in un nuovo club e ritrovare l’entusiasmo di una volta.

La Serie A è una possibilità per Nunez che interessa molto al Napoli di Conte.

Le cifre in ballo sono alte, con il Liverpool che potrebbe cedere al Napoli nunez per 50 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare dall’addio di Osimhen.

Nunez Napoli: arrivano conferme

Con i soldi della possibile cessione di Victor Osimhen, che è sempre nel mirino di grandi società dell’Arabia Saudita, Manna può mettere a segno un super colpo in avanti e portare a Napoli Darwin Nunez che è il nome nuovo per il reparto offensivo degli azzurri.

Il centravanti del Liverpool, fuori dai piani dei Reds, è il profilo ideale per Conte che potrebbe alternarlo a Lukaku e fare di Nunez il futuro titolare degli azzurri, che la prossima stagione saranno protagonisti anche in Champions League.