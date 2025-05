Juventus, emergenza totale: altra brutta notizia per Tudor

Arrivano delle pessime notizie per la Juventus di Igor Tudor, perché c’è un altro giocatore che si è infortunato nelle ultime ore e ora è emergenza totale.

Il club bianconero sta provando a fare di tutto per salvare la stagione ed entrare nelle prime 4 per la prossima Champions League, ma adesso diventa tutto sempre più complicato anche per il nuovo allenatore Tudor arrivato dopo l’esonero di Thiago Motta.

Il club bianconero è arrivato al finale di stagione con una grossa incognita in vista della prossima stagione e del futuro. Perché adesso la Juve può davvero rimanere a bocca asciutta e dover capire come risolvere il tremendo fallimento visto quello che è accaduto. In questo momento c’è un rischio grosso di restare senza Champions e gli infortuni della Juventus non aiutano Tudor.

C’è una speranza per la Juve di non andare contro una stagione fallimentare e disastrosa e riguarda tutto la qualificazione di Champions League. Intanto, ci sono delle novità che riguardano proprio la scelta del club bianconero di valutare chi possa far parte del progetto in vista del futuro e ora anche lo stesso Tudor rischia. L’allenatore però non sta avendo vita facile visto ciò che è accaduto.

Juventus, brutte notizie per Tudor: è infortunato

Tanti gli infortuni alla Juventus quest’anno e dopo l’era Motta anche con Tudor le cose non vanno per il meglio e sono sempre di più i giocatori indisponibili, anche ora che è il momento decisivo della stagione e del futuro bianconero.

Arrivano aggiornamenti in merito a quella che è l’attuale situazione in casa Juventus perché ci sono diverse assenze per Igor Tudor che non ha vita semplice visto quello che è accaduto. Sono ben 8 i giocatori fermi per infortunio alla Juve, ai quali si aggiunge anche Yildiz che è squalificato ancora.

Potrebbero essere addirittura 9 gli assenti alla Juventus per la prossima sfida di sabato contro la Lazio e non ci sono buone notizie per Vlahovic che spera di recuperare ed essere in panchina, ma non sarà facile.

Per Koopmeiners non sembra esserci molta fiducia, mentre Vlahovic spera almeno nella panchina ma non è facile. Emergenza totale per Tudor in vista della prossima partita di campionato contro la Lazio che diventa uno scontro decisivo per la qualificazione alla prossima Champions.