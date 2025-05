Pellegrini, accordo ad un passo: resta in Italia

Ci sono delle notizie molto importanti di calciomercato che riguardano il futuro di Lorenzo Pellegrini che ora è a un bivio della propria carriera e avventura con la Roma.

Perché il capitano giallorosso ha vissuto le ultime stagioni di alti e bassi, ma anche di tormenti e critiche che l’hanno portato ad un passo dal lasciare la Roma negli ultimi mesi. Dopo un momento di rivalsa però le cose non sembrano essere migliorare e ora si torna a parlare di quello che può essere il futuro di Pellegrini che rischia di diventare un vero caso in Italia per la squadra romana.

Perché il calciatore può anche pensare di andare via da un momento all’altro visto il forte interesse che c’è nei suoi confronti, ma ora resta un grande ostacolo come quello dello stipendio di Pellegrini con la Roma.

Adesso si aspetta di capire quelli che possono essere gli sviluppi per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Pellegrini con un capitolo che rischia di chiudersi in pochi giorni. Una stagione sempre più complicata e mai all’altezza delle aspettative e per questo motivo che ora si cerca di capire che tipo di decisione prendere, sia da parte della società che da quella del giocatore. In questo momento la Roma sta facendo delle riflessioni sul proprio capitano dopo l’annata fatta di tante ombre e poche luci.

Calciomercato Roma: Pellegrini firma o va via

Ci sono delle novità che riguardano quello che può essere il futuro proprio del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini che è arrivato ad una situazione complicata da poter gestire e così non si può andare più avanti.

Il problema di Lorenzo Pellegrini è il suo alto ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione che con bonus possono arrivare addirittura a 6 milioni e ora c’è un caso che può crearsi nel club giallorosso. Perché il contratto di Pellegrini è in scadenza nel 2026, o rinnova o andrà via in estate, con diverse società italiane che si sono interessate a lui.

L’Inter, il Napoli e il Milan pensano a Pellegrini ma non sarebbero disposte ad offrirgli quello stipendio, mentre qualcuno in Arabia Saudita forse sì e ora la scelta è tutta del giocatore con la Roma he aspetta di capire come si concluderà questa stagione per programmare il futuro anche senza di lui..