Sta tornando Chiesa: affare in Serie A

Federico Chiesa è pronto a fare il suo rientro in Serie A: l’ex Juve è cercato da due importanti club, il Liverpool apre alla cessione.

Non è stata certamente una stagione facile per Federico Chiesa. L’attaccante italiano è riuscito a conquistare la medaglia di campione d’Inghilterra grazie al suo ingresso in campo nell’ultimo match perso dal Liverpool contro il Chelsea: la quinta presenza con i Reds consente anche all’ex Juve di celebrare al meglio il titolo appena vinto con il suo club.

Tuttavia, come appunto dimostrano i numeri, Arne Slot non ha quasi mai potuto avere a disposizione Chiesa. L’attaccante è infatti tormentato da problemi fisici che lo costringono a rimanere spesso ai box. In tutto le sue presenze stagionali con la maglia del Liverpool sono 13, con due gol realizzati e due assist forniti ai propri compagni.

Dalle voci che arrivano dall’Inghilterra non è affatto da escludere una separazione già al termine di questa stagione. Il Liverpool, che pure aveva speso 12 milioni di euro più 3 di bonus la scorsa estate per portarlo ad Anfield Road, sembra voler puntare su altri giocatori in grado di dare maggiori garanzie specialmente dal punto di vista fisico. Quale potrebbe essere la nuova destinazione di Chiesa?

Sta tornando Chiesa: lo vogliono due top club italiani

Non è un segreto che l’ex Juve e Fiorentina e il suo entourage puntino a un ritorno in Serie A. Le difficoltà vissute in Inghilterra lasciano pensare che Chiesa non voglia proseguire la sua avventura in Premier, anche se ci sarebbero alcune squadre che vorrebbero provare a convincerlo a rimanere oltremanica. Chiesa, però, è molto più tentato dalla possibilità di rilanciare le sue ambizioni nel campionato italiano.

In tal senso il giocatore sta valutando con molta attenzione il corteggiamento del Napoli, alla ricerca di un attaccante esterno di spessore dopo la partenza di Kvaratskhelia nello scorso mercato invernale. Oltre ai partenopei anche il Milan sta chiedendo informazioni sul giocatore e sarebbe disposto ad affondare il colpo in estate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nei prossimi giorni il suo agente Fali Ramadani sarà a Liverpool per fare il punto della situazione.

Probabilmente si parlerà anche delle proposte di Napoli e Milan e della necessità di trovare una soluzione che soddisfi tutti. Con il rientro in Italia l’ex bianconero spera di riconquistare anche un posto in Nazionale.