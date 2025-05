Ultima a San Siro poi svuota l’armadietto: il Milan ha deciso di cederlo

Il Milan si appresta a salutare uno dei suoi giocatori già in occasione della partita contro il Bologna che potrebbe essere la sua ultima a San Siro con la maglia rossonera.

La prossima sfida che attende i rossoneri a San Siro contro il Bologna è la penultima in casa di questa stagione per la squadra di Sergio Conceicao con diversi calciatori che rischiano di salutare i tifosi per l’ultima volta con la maglia rossonera indosso.

In occasione della partita di campionato contro gli uomini di Vincenzo Italiano, il Milan scenderà in campo con diverse riserve per far riposare i titolari in vista della finale di Coppa Italia che vedrà i rossoneri proprio contro il Bologna. Venerdì Sergio Conceicao darà spazio a diverse seconde linee andando a risparmiare chi ha giocato di più finora e che sarà nella formazione titolare in occasione della partita di Roma del prossimo 14 maggio.

Milan-Bologna l’ultima in casa per un giocatore, siamo già ai saluti

Per Samuel Chukwueze potrebbe essere l’ultima partita in casa con la maglia del Milan. Il nigeriano sarà scelto con ogni probabilità per prendere il posto di Rafael Leao che sarà squalificato per via del giallo preso nella partita vinta contro il Genoa.

Il nigeriano dovrebbe scendere in campo dal primo minuto ma poi sarà Rafael Leao a prendere di nuovo il posto da titolare in occasione delle sfide che mancano alla fine della stagione. L’ex Villarreal si appresta quindi a dire addio ai tifosi del Milan dopo due anni costellati da diversi alti e bassi durante i quali non è riuscito ad imporsi come aveva fatto con la maglia del club spagnolo.

Chukwueze è pronto a cambiare maglia in estate con diversi club che lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione. Tra Spagna ed Inghilterra in molti sono pronti a fare una proposta al Milan per prendere il giocatore. I rossoneri sarebbero disposti anche a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto per non andare a registrare una minusvalenza che potrebbe costare caro in ottica bilancio.

Oltre a Chukwueze rischia di essere l’ultima (o forse la penultima) in casa per altri giocatori. Da Terracciano ad Abraham, passando per Joao Felix sono diversi i calciatori che sembrano essere sul piede di partenza in casa Milan. Anche in difesa, almeno uno tra Thiaw e Tomori appare pronto a salutare i rossoneri che dovranno per forza di cose fare cassa considerata l’assenza dalla prossima Champions League.