Dalla Juve va al Barcellona: tifosi senza parole

Juventus e Barcellona, il messaggio arrivato nelle scorse ore lascia senza parole i tifosi: è successo davvero

Tre partite per coltivare il sogno Champions League. Lazio, Udinese e Venezia: serviranno 9 punti per avere la certezza di conquistare il quarto posto valido per staccare il pass per la prossima competizione europea.

La Juventus e i suoi tifosi ci credono, nonostante un’annata fatta di tante delusioni e poche soddisfazioni. Dal cambio in panchina che ha visto il clamoroso esonero di Thiago Motta fino al ritorno di Igor Tudor a Torino, come traghettatore al posto dell’allenatore italo-brasiliano. Per il futuro, ancora non è chiaro se il tecnico croato abbia reali chances di rimanere alla Juventus.

Nel frattempo, mentre si pensano alle strategie per confezionare una rosa ancor più competitiva durante il calciomercato estivo, spunta un clamoroso annuncio che riguarda la Juve, il Barcellona ed un difensore sotto contratto con la Vecchia Signora: è successo davvero.

Juve-Barcellona, c’entra il difensore: tifosi spiazzati

Lo scrittore Graziano Carugo Campi, come spesso accade, ha parlato di Juventus sul suo account ‘X’. In questo caso, però, la sua è una vera e propria provocazione che riguarda il Barcellona reduce dalla debacle di Champions League contro l’Inter, nella semifinale di ritorno di scena a San Siro.

Un 4-3 ai supplementari che non ha lasciato scampo alla squadra guidata da Hansi Flick che, a dirla tutta, ha mostrato per gran parte del match una tenuta difensiva assai discutibile. A questo punto Carugo Campi ha voluto dire la sua con una frase breve ma di impatto che riguarda un difensore arrivato a Torino lo scorso gennaio e che spiccherebbe – evidentemente – nella retroguardia blaugrana, nonostante un rendimento tutt’altro che esaltante con Thiago Motta prima e Tudor poi.

Si parla di Lloyd Kelly, centrale inglese arrivato dal Newcastle a fine gennaio e che a Torino pur giocando con continuità non sta mostrando prestazioni propriamente irresistibili. Il 26enne di Bristol è stato riscattato dai bianconeri per una cifra vicina ai 17,5 milioni di euro, visto il raggiungimento delle presenze minime previsto dal contratto bianconero.

Kelly, ko fino a metà mese per un problema al bicipite femorale, fino a questo momento tra campionato e coppe ha collezionato appena 10 apparizioni in Serie A. Il difensore si è ritrovato suo malgrado al centro di una battuta di Campi che ha coinvolto pure il Barcellona.

“Lloyd Kelly nella difesa di questo Barcellona sarebbe capitano“, l’ironica uscita dello scrittore che di certo non stravede per il centrale ex Newcastle, criticato da molti sin dal suo arrivo a Torino. E da Barcellona, probabilmente, non l’avranno presa bene.