Juve, torna il più amato di tutti: clamorosa conferma poco fa

La Juventus potrebbe regalare un clamoroso ritorno ai tifosi bianconeri durante l’estate: l’annuncio fa sognare

Lazio, Udinese e Venezia per sperare di mantenere ben saldo il quarto posto. La Juventus è chiamata a vivere settimane bollenti che potrebbero chiudere nel migliore dei modi la stagione bianconera, con la sperata qualificazione alla Champions League 2025/26, prima di dedicarsi al Mondiale per Club a fine giugno.

Nel frattempo, come è inevitabile che sia in un finale di stagione al cardiopalma, si torna a parlare di calciomercato, di ricostruzione, di chi potrebbe arricchire la rosa oggi in mano a Igor Tudor. Di idee, come consueto, Cristiano Giuntoli ne ha parecchie: andrà capito però con che budget a disposizione l’ex dirigente del Napoli potrà muoversi per rivoluzionare ancora una volta la rosa della Juventus.

A partire dall’attacco, dove l’addio di Vlahovic è ormai certo e la permanenza di Kolo Muani – in questo momento – rimane assai improbabile. Allo stesso modo non si può non pensare all’eventuale sostituto di Igor Tudor che da buon traghettatore ha firmato fino al 30 giugno e verrà verosimilmente rimpiazzato: l’annuncio arrivato poche ore fa ha fatto esplodere i tifosi della Juve.

Ritorno da favola: “Alla Juve serve lui”

Il noto attore comico e grande tifoso della Juventus Max Pisu è intervenuto ai microfoni di ‘Fuori di Juve’ per parlare del presente ma anche del futuro della squadra bianconera che in questi ultimi turni di campionato si gioca quarto posto e accesso alla prossima Champions League. Ma non solo.

Il focus è sul futuro e su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore bianconero nel caso – tutt’altro che remoto – che Igor Tudor venga rimpiazzato a fine campionato. Pisu a tal proposito non ha mostrato il minimo dubbio nell’indicare Antonio Conte come profilo perfetto per far ritornare subito la Vecchia Signora alla vittoria. “Su Tudor sono deluso su un aspetto, aveva parlato di dominare l’avversario ma col Bologna c’è stato il 35% di possesso palla e così non è stato. Le difficoltà magari dipendono dalla rosa e anche dagli infortuni”.

Pisu ha poi rivelato: “Non so se Tudor verrà riconfermato ma alla Juve vedrei bene Conte per la ricostruzione”. Un amore quello verso l’ex Commissario tecnico, che oggi sta guidando il Napoli verso il quarto Scudetto della sua storia, mai tramontato. Gran parte del popolo bianconero, d’altronde, ha sempre sperato nel ritorno di Conte a Torino.

Un’eventualità che potrebbe anche avverarsi: molto dipenderà dal rapporto del tecnico pugliese con il club di De Laurentiis con cui rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2027: staremo a vedere quale sarà l’epilogo durante la prossima estate.