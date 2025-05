Milan, Gimenez si sfoga: lancia un messaggio a Conceicao

Grande vittoria da parte del Milan, che ottiene i tre punti nel segno di Gimenez. Ecco le dichiarazioni del bomber messicano, che lancia un messaggio importante a Sergio Conceicao.

Gimenez toglie un macigno dalla scarpa. L’autore della doppietta, che ha permesso al Milan di ribaltare la partita contro il Bologna, è stato scelto come migliore in campo. Intevenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione riguardo le sue condizioni fisiche.

Nell’ultimo periodo, infatti, il messicano è stato messo da parte da Conceicao che gli ha preferito gente come Jovic o Abraham. Anche nella sfida di campionato contro il Bologna, per esempio, Gimenez è partito dalla panchina.

Successo importante da parte del Milan che, in rimonta contro il Bologna, ha portato i tre punti a casa in un anticipo della sfida che andrà in scena fra qualche giorno all’Olimpico, nella finale di Coppa Italia.

Mattatore della serata di San Siro è Santiago Gimenez, autore di una doppietta. Ecco le dichiarazioni riguardo il suo stato di salute.

Gimenez lancia un messaggio a Conceicao

Cosa ha detto Gimenez dopo la partita contro il Bologna?

Ecco le parole dell’attaccante rossonero, che ha conquistato il pubblico di San Siro in una serata particolare che l’ha visto protagonista con una doppietta davvero importante.

“Sono felice per la prestazione, questa è la giusta ricompensa per tutto il lavoro ed i sacrifici che ho fatto nell’ultimo periodo. Adesso viene il bello con la finale di mercoledì, che sarà importante per noi. La dobbiamo preparare nel migliore dei modi, siamo pronti”.

“Titolare in finale? Deciderà il Milan ed ogni cosa che succederà il l’accetterò. Sono completamente a disposizione dell’allenatore che farà le sue scelte. La cosa importante è giocare”.

Gimenez si candida per una maglia da titolare nella finale di Coppa Italia

L’attaccante messicano, protagonista di una grande partita contro il Bologna in Serie A, scalda i motori in vista della prossima sfida contro i rossoblù in programma all’Olimpico, per la finalissima di Coppa Italia.

C’è grande attesa per questo appuntamento, che determinerà tanto sul giudizio complssivo della stagione del Milan che, intanto, ha recuperato un uomo in più come Santi Gimenez, che ha messo a segno una doppietta contro il Bologna in campionato.

Adesso il messicano spera tanto di tornare protagonista in settimana, nella finale di Coppa Italia.