Non lo fanno più giocare in Serie A: il motivo è assurdo

Un top club ha messo ai margini un giocatore importante: non può più giocare in Serie A, svelato il clamoroso motivo

Nel mondo del calcio nulla può davvero sorprendere, anche alcune situazioni che, in un ambito lavorativo differente, potrebbero ricadere in reati in un certo senso afferenti al “mobbing”. Quanto sta accadendo a un importante giocatore del campionato di Serie A è infatti quantomeno particolare. In sostanza, non può più scendere in campo. Il suo club non vuole più farlo giocare, e la motivazione è, per certi versi, assurda.

Le questioni di vil denaro muovono, molto spesso, se non quasi sempre, gli interessi di un mondo del calcio sempre più legato al business che non agli aspetti meramente sportivi. Capita così che una squadra possa decidere, volontariamente, di privarsi dell’apporto di un giocatore di talento ed esperienza, per evitare di dover sborsare una somma ritenuta evidentemente eccessiva.

Una situazione piuttosto paradossale che sta coinvolgendo la squadra più in forma del nostro campionato, quella Roma che, sotto la guida di Ranieri, è riuscita nell’impresa di passare dalla zona salvezza alla piena lotta per la Champions League. Un risultato davvero incredibile ottenuto dal tecnico testaccino anche senza l’apporto di uno dei calciatori di maggior esperienza della rosa giallorossa.

La Roma lo ha fatto fuori, non può più giocare: il motivo è incredibile

Reduce da un filotto di risultati utili consecutivi a dir poco invidiabile, addirittura dalle prime della classe, Napoli e Inter, la Roma di Ranieri sta riuscendo in un’impresa storica. E sta facendo tutto questo senza poter sfruttare le qualità di Leandro Paredes, un campione del mondo in carica relegato, da qualche tempo a questa parte, in panchina.

Contro Verona, Inter e Fiorentina, il centrocampista ex Juventus e PSG è stato tenuto ai margini, e tutto fa pensare che per lui la stagione potrebbe anche essere finita in anticipo, senza peraltro che ci siano infortuni a frenarlo. Il motivo per cui Ranieri non può più fare affidamento su di lui potrebbe infatti essere solamente di natura economica.

Stando a quanto raccolto da Calcionmercato.it, l’argentino ha infatti firmato nell’estate del 2023 un biennale con la Roma con il pagamento di 2,5 milioni di euro al PSG per il trasferimento a titolo definitivo. Un grande affare per il club giallorosso, che nella trattativa aveva però accettato di inserire un bonus legato alle presenze del giocatore e fissato a un massimo di 2 milioni.

Questo bonus scatterebbe, a quanto sembra, al raggiungimento delle 80 presenze da parte del 30enne di San Justo. Una soglia di presenze che, fino a questo momento, Paredes non ha raggiunto: il centrocampista è infatti fermo a quota 79 gare con la maglia giallorossa. E tutto fa pensare che il conteggio potrebbe fermarsi qui.

Considerando la gestione del calciatore nelle ultime giornate, sembra chiaro la Roma non abbia intenzione di pagare il bonus al PSG e che, a poche giornate dal termine, farà a meno di Paredes in questo rush finale, considerando tra l’altro che la sua permanenza, in vista della prossima stagione, è tutt’altro che certa.