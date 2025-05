Nuovo allenatore Real Madrid, c’è l’annuncio: si sblocca De Zerbi

Possibile svolta di calciomercato per quella che è annunciata come una grande girandola di allenatori in vista della prossima estate, arrivano notizie decisive grazie al Real Madrid.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e che riguardano quella che può essere la scelta da parte del Real Madrid per il ruolo del prossimo allenatore. Perché dopo una stagione deludente in quasi tutte le competizioni, dove il club spagnolo potrebbe chiuderla solo con la vittoria della Supercoppa Uefa ad agosto, che ci saranno dei cambiamenti importanti.

Il primo grosso cambiamento viene riscontrato nell’esonero di Ancelotti da parte del Real Madrid che ora vuole puntare su un nuovo allenatore più giovane per guardare al futuro in avanti con un nuovo progetto.

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano proprio quindi quella che sarà la scelta del Real Madrid per il prossimo allenatore perché arrivano aggiornamenti che riguardano la decisione da parte del club spagnolo che sembra aver convinto ora un tecnico che era impegnato e sotto contratto con un altro club. L’annuncio è chiaro e adesso possono esserci novità importanti con una reazione a catena.

Real Madrid, nuovo allenatore: intreccio con De Zerbi

Una decisione molto importante quella che è arrivata perché a riportare la notizia è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che ha chiarito quella che sembra essere ora una scelta scontata. In questo giro di panchine anche l’allenatore italiano Roberto De Zerbi può recitare una parte molto importante.

Arriva l’annuncio dell’ultim’ora con le parole direttamente dello stesso Xabi Alonso che conferma che lascerà il Bayer Leverkusen al termine della stagione: È il momento di confermare che queste saranno le mie ultime partite al Bayer”, questa la clamorosa affermazione di Xabi Alonso che presto diventerà il nuovo allenatore del Real Madrid.

Il Real Madrid ha scelto Xabi Alonso come nuovo allenatore per il dopo Ancelotti e a questo punto resterà vacante proprio la panchina del Bayer Leverkusen con Fabregas e De Zerbi che sono i papabili per prendere il suo posto.

Possibile svolta in panchina proprio per Roberto De Zerbi che può lasciare il Marsiglia e firmare con il Bayer Leverkusen per prendere il posto di Xabi Alonso che ormai è promesso al Real Madrid e manca solo l’ufficialità che ci sarà al termine di questa stagione.