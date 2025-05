Zaccagni, retroscena di mercato: l’aveva preso un altro club in Italia

Spuntano nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano Mattia Zaccagni, talento italiano e tra i leader della Lazio che da anni si mette in mostra con grandi stagioni.

L’esterno è diventato un simbolo della Lazio, tra i capitani e punti di riferimento in campo e nello spogliatoio, per questo si è guadagnato anche la convocazione in Nazionale con l’Italia di Spalletti che più volte ha ribadito che non veniva convocato solo per scelte tattiche e che non erano mai state messe in discussioni le sue qualità o prestazioni. Ma su Zaccagni è sempre rimasta accesa la spia del calciomercato in questi anni perché più società ci hanno provato.

Adesso spunta un nuovo retroscena che riguarda quello che può essere il futuro del giocatore perché non molto tempo fa è arrivato il rinnovo di Zaccagni con la Lazio nonostante ci siano diverse squadre pronte ad intromettersi e prendere il giocatore.

Il calciatore della Lazio anche quest’anno è stato uno dei migliori del suo club e del campionato italiano nel suo ruolo, per questo motivo che continuano ad esserci voci di mercato che accostano Zaccagni a grandi squadre come di recente è accaduto con Juventus, Milan e Napoli. Ma non sarà facile portare via il giocatore dalla Capitale come ha chiaramente detto anche lo stesso giocatore.

Calciomercato: avevano preso Zaccagni, l’annuncio sul retroscena

Arrivano delle novità che riguardano proprio quello che è un vero e proprio retroscena di calciomercato sul futuro di Mattia Zaccagni che avrebbe potuto lasciare la Lazio per giocare con una squadra diversa sempre nel campionato italiano.

A svelare tutto è stato proprio lo stesso Zaccagni che ha parlato nelle ultime ore al Corriere dello Sport per svelare quelle che sono state negli ultimi anni delle dinamiche di mercato che l’hanno coinvolto.

Prima di rinnovare con la Lazio per Zaccagni è arrivata un’offerta importante da parte della Juventus e di Cristiano Giuntoli la scorsa estate, il direttore sportivo che aveva già provato a portarlo a Napoli. Alla fine però ha rivelato lo stesso giocatore di non essersi sentito di andare via dalla Lazio che ormai vive come se stesse in famiglia.

L’affare poteva quindi concludersi con Mattia Zaccagni alla Juventus ma la forte volontà dello stesso giocatore di vestire ancora per i prossimi anni la maglia della Lazio ha fatto la differenza.