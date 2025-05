Accordo con Osimhen: il Napoli ha già trovato il sostituto

Arrivano aggiornamenti di calciomercato molto importanti che riguardano il futuro dell’attaccante nigeriano, perché Victor Osimhen è pronto a firmare con una nuova squadra.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro visto che il giocatore in questa stagione in prestito al Galatasaray al termine della stagione lascerà la Turchia per fare ritorno in Italia dove è ancora sotto contratto con il Napoli. Il calciatore però ha chiuso i rapporti con la società azzurra e per questo motivo andrà via, ora per Osimhen è asta.

Attenzione a quello che può accadere visto che nel contratto di Osimhen con il Napoli c’è un accordo riguardo la clausola rescissoria da 75 milioni di euro che qualsiasi club (eccetto quelli italiani) possono pagare per prenderlo entro una determinata data estiva.

Ci sono aggiornamenti che arrivano e che riguardano proprio la decisione che può prendere Osimhen che può pensare seriamente di lasciare il Napoli e firmare con una nuova squadra di un livello internazionale che possa permettergli di andare a giocare partite di un certo livello. Ecco che allora è asta per l’attaccante che è considerato tra i migliori in Europa e ora ci sono delle novità.

Calciomercato: prendono Osimhen per una maxi offerta

Ci sarebbe una società pronta a mettere le mani su Victor Osimhen e consentire poi al Napoli di andare a puntare su un nuovo attaccante per la prossima stagione. Bisognerà capire però se il club azzurro permetterà il trasferimento dell’attaccante nigeriano per la giusta offerta.

A dare gli ultimi aggiornamenti sulla cessione di Osimhen e la scelta del Napoli di puntare su un nuovo attaccante è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto. Queste le dichiarazioni sul social X:

“La Juventus è al lavoro per un accordo contrattuale con Victor Osimhen. Al momento il Napoli ha solo chiesto informazioni su Darwin Nunez”.

Occhio quindi adesso perché la Juve fa sul serio per Osimhen ma in Italia la clausola non è valida e per questo che bisognerà trovare un accordo con il Napoli che sparerà sicuro molto più alto per lasciar andare il giocatore in vista della prossima stagione. Tra i giocatori opzionati che possono approdare in azzurro c’è anche Darwin Nunez.