“Bocciato dalla proprietà”: non c’è più spazio per lui alla Juventus

Nuovo terremoto alla Juventus, la decisione della società è irremovibile: ancora cambiamenti notevoli nel club bianconero

Tre partite alla fine, nove punti in palio, per determinare il destino della Juventus in questa stagione e nella prossima, un finale di campionato al cardiopalma per i bianconeri e non solo, vista l’incertezza che regna nella corsa a tutti i principali traguardi in Serie A. Ma soprattutto nella corsa Champions, che può cambiare gli equilibri calcistici del prossimo futuro.

Il club torinese è in linea di galleggiamento, con l’attuale quarto posto a pari merito con Roma e Lazio, ma non può permettersi di sbagliare. A cominciare dallo scontro diretto con i biancocelesti, cruciale a dir poco. Un appuntamento che la squadra di Tudor deve preparare al meglio, per ottenere punti pesanti. Raggiungere la principale competizione europea per la prossima annata ha un’importanza tale da non dover neppure essere sottolineata oltre, per motivi di prestigio e impatto finanziario.

Una volta raggiunto il traguardo, si potrà programmare meglio il futuro. Che sarà, è già chiaro, all’insegna di tanti cambiamenti, ancora una volta, come per la rivoluzione della scorsa estate, con tanti nomi importanti coinvolti. Arrivare al quarto posto potrebbe non bastare a Tudor per la conferma in panchina, ma l’allenatore croato non è il solo a rischiare seriamente il posto. La società si orienta verso un altro addio eccellente, ci sono sempre meno dubbi.

Juventus, Giuntoli verso l’addio: i motivi della separazione

Rischia grosso infatti anche il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, il cui operato non viene ritenuto soddisfacente. Non tanto e non solo per i risultati in campo, ma anche per altri fattori, decisamente indigesti per i piani alti della società bianconera.

Il quadro che viene tracciato su ‘Juventibus’ dal giornalista Luca Momblano è impietoso nei confronti di Giuntoli. Le voci che giungono dal di dentro per lui non sono incoraggianti, anzi. “La Juventus ha bocciato l’operato di Giuntoli su tutta la linea – ha spiegato – Quello che arriva, è che ci sia la sensazione che con lui non si possa andare avanti. Il dirigente viene condannato per le relazioni all’interno del club. Ha preso e mollato Thiago Motta, ha gestito male il caso Danilo, ha avuto rapporti pessimi con la squadra e anche relazioni altalenanti con gli altri dirigenti”. Insomma, una situazione che per lui, a questo punto, si fa difficilmente recuperabile.