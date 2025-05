Colpo da 52 milioni, dalla Juve al Bayern Monaco

Sono già scattate le riflessioni relative al mercato estivo. Dalla Juventus passerà al Bayern Monaco: colpo da 52 milioni.

Sarà un mercato estivo movimentato per la Juventus, soprattutto quello riguardante il reparto offensivo. Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani lasceranno infatti Torino, obbligando di fatto la dirigenza a rifondare l’attacco e a prendere nuovi centravanti di comprovata qualità. Il 25enne serbo ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e, pertanto, verrà ceduto al miglior offerente mentre con il 31enne polacco a breve si inizierà a parlare della risoluzione anticipata. Il 26enne francese, invece, non ha convinto del tutto e, una volta scaduto il prestito, farà rientro al PSG.

Tre addii pesanti, a cui faranno da contraltare almeno due acquisti. Il preferito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli risponde al nome di Victor Osimhen, protagonista di un’ottima stagione al Galatasaray (33 reti in 37 apparizioni). Il 26enne nigeriano tornerà al Napoli, che conta di incassare i 75 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Il manager bianconero si è iscritto alla corsa ma, nella circostanza, deve guardarsi dalla temibile concorrenza di varie squadre della Premier League.

Irta di ostacoli anche la strada che conduce a Jonathan David, in procinto di lasciare a parametro zero il Lille: il 25enne canadese vuole 6 milioni di stipendio e un bonus alla firma di 10. Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di un talento militante nel campionato inglese: Liam Delap, tra le poche note liete dell’annata vissuta dall’Ipswich. Le altre opzioni, infine, sono Lorenzo Lucca (valutato dall’Udinese tra i 30 e i 35 milioni) e Nikola Krstovic del Lecce, entrambi autori di 10 goal in Serie A.

Mercato Juventus, andrà al Bayern Monaco: colpo da 52 milioni

Nulle le possibilità di rivedere alla Vecchia Signora Moise Kean, lasciato andare a titolo definitivo nello scorso luglio in cambio di 15 milioni complessivi. Il classe 2000 alla Fiorentina è cresciuto a livello esponenziale, migliorando sotto ogni punto di vista e diventando il principale terminale offensivo della squadra guidata da Raffaele Palladino. Sulle sue tracce, stando a quanto riportato dal portale ‘Footmercato’, risultano esserci il Manchester United e, soprattutto, il Bayern Monaco.

I ‘Red Devils’ non sono soddisfatti del rendimento offerto da Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee e, da ormai alcuni giorni, hanno cominciato a seguire Kean ritenendolo una buona alternativa a Viktor Gyokeres. I tedeschi, dal canto loro, vogliono regalare a Vincent Kompany un vice-Kane visto che l’ex Tottenham viaggia verso i 32 anni. Strapparlo alla Viola si preannuncia semplice, per quanto impegnativo dal punto di vista finanziario: “basterà” versare nelle casse toscane i 52 milioni della clausola rescissoria, esercitabile nel periodo compreso tra il primo e il 15 luglio. L’ultima parola spetterà al centravanti.