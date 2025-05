Decisione pazzesca alla Juve: trovato il dopo Giuntoli

La Juventus avrebbe individuato l’uomo che potrebbe rimpiazzare Giuntoli il prossimo anno: la decisione è clamorosa

La fallimentare stagione della Juventus sta portando la società bianconera a profonde riflessioni ed in estate dovrebbe esserci un seconda rivoluzione che dovrebbe andare a stravolgere anche l’area sportiva oltre al gruppo squadra.

Nel mirino della proprietà c’è anche Cristiano Giuntoli verso il quale c’è un forte sentimento di insoddisfazione per il lavoro svolto quest’anno, sia per quanto riguarda il suo rapporto con l’ex tecnico Thiago Motta sia per quanto fatto sul mercato. Eccezion fatta per Thuram e Di Gregorio, gli altri acquisti fatti dal ds bianconero si sono rivelati un grande flop e tra i giocatori più deludenti vi sono Douglas Luiz e Koopmeiners per i quali la Juventus ha speso fior fior di milioni.

Sia la società che i tifosi sono furiosi con Giuntoli e chiedono anche la sua testa una volta terminata la stagione. Negli ultimi giorni le voci riguardo ad un suo addio alla Juventus sono aumentate vertiginosamente e si è parlato di una possibile promozione per Giorgio Chiellini. L’ex difensore bianconero potrebbe avere più potere a livello di mercato e a lui verrebbe poi affiancata una figura di maggior esperienza con il quale confrontarsi, lavorando in sinergia.

Il casting per il ruolo di ds è appena iniziato, ma secondo quanto riportato dal sito Salt and Pepper i bianconeri avrebbero già individuato l’uomo giusto per prendere il posto di Giuntoli, ovvero Frederic Massara.

Juventus, addio Giuntoli: i bianconeri pensano all’ex Milan Massara

Frederic Massara potrebbe far ritorno in Italia e lavorare per la Juventus il prossimo anno. Attualmente in Francia dove ricopre il ruolo di ds del Rennes, l’ex dirigente del Milan sarebbe finito nel mirino del club bianconero per la prossima stagione stando a quanto riportato dal sito Salt and Pepper. La Juventus ha intenzione di liberarsi di Giuntoli una volta conclusa la stagione e Massara sarebbe ora in pole per sostituirlo.

Negli scorsi giorni c’è stato un incontro tra Giorgio Chiellini e Massimiliano Allegri e secondo il noto sito l’oggetto della discussione potrebbe essere stato proprio Massara, essendo quest’ultimo molto amico dell’ex tecnico della Juventus. L’ex dirigente del Milan entra dunque di prepotenza nella lista dei bianconeri per il ruolo di nuovo ds che comprende già svariati nomi quali quelli di Giovanni Sartori del Bologna e Giovanni Carnevali del Sassuolo.

Dire adesso chi sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus è complicato e l’unica cosa certa è che il destino di Giuntoli è davvero appeso ad un filo. L’attuale ds dei bianconeri ha deluso e non poco le aspettative di dirigenza e tifosi ed appare davvero difficile pensare possa restare un altro anno a Torino.