Juventus: colpo da 35 mln, arriva dall’Atletico Madrid

Ultime di calciomercato provenienti dalla Spagna con la notizia che riguarda la Juventus, interessata ad un giocatore di proprietà dell’Atletico Madrid che costa 35 milioni di euro.

La Juventus sente il peso della responsabilità. Ecco perché non andare in Champions League rappresenterebbe un vero e proprio smacco per la squadra bianconera, che in queste ultime tre di campionato si gioca un futuro intero.

Anche perché, come già evidenziato da tanti quotidiani, senza i soldi della Uefa sarà un mercato completamente diverso, basato sull’autofinanziamento. Diversi calciatori già sono pronti a partire e a sostituire uno di questo può essere proprio il giocatore dell’Atletico Madrid.

Valutazioni in corso da parte del direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli, che vuole tenersi stretto la poltrona alla Juventus. Per farlo sta già studiando le prossime mosse di mercato, che dovrà presentare alla proprietà.

Se risulteranno interessanti e convincenti, allora potrà proseguire l’esperienza alla Juve anche se – questa volta – può essere affiancato da Chiellini che avrà sempre maggiore voce in capitolo sulle scelte che riguardano l’area tecnico, a partire proprio dal nome del prossimo allenatore. Il lavoro che sta facendo Tudor piace alla società che, per il momento, non esclude la possibilità di confermare in panchina l’ex difensore.

Intanto, sul fronte mercato si muove qualcosa riguardo la cessione di Cambiaso al Manchester City. Il terzino, che piace anche al Liverpool, può essere sostituito da una vecchia conoscenza del campionato italiano. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, chi arriva dalla Sapgna?

Si susseguono le voci relative all’addio di Cambiaso, che è sempre corteggiato dai club di Premier League. Con i soldi provenienti dall’addio del terzino, che può portare nelle casse della Juventus almeno 50-60 milioni di euro, la società è pronta ad investirli per prendere altri calciatori.

Tra i profili sondati dal club c’è anche l’ex giocatore dell’Udinese, oggi all’Atletico Madrid.

Un profilo che può tornare di moda per i bianconeri con Giuntoli pronto a presentare una proposta per portare alla Juventus Molina.

Molina alla Juventus?

Secondo il portale spagnolo, specializzato in calciomercato, Todo Fichajes, Diego Pablo Simeone ha messo sul mercato il giocatore con l’Atletico Madrid che sta valutando la possibilità di vendere Nahuel Molina che in Italia piace alla Juventus.

Già fissato il prezzo del cartellino del terzino argentino, con i Colchoneros che sperano di incassare almeno 35 milioni di euro dall’addio dell’ex Udinese che alla Juventus può essere molto utile nel ruolo di terzino destro.