Juventus, Tudor nei guai: stagione finita per un calciatore

Arrivano delle pessime notizie per la Juventus di Igor Tudor che dovrà giocarsi le ultime partite di campionato senza un altro giocatore chiave per una follia.

Non arrivano buone notizie per la Juventus che si gioca il futuro insieme a tutti i componenti della rosa, staff e dirigenza per quello che sta accadendo quest’anno che ha deluso e non poco i vertici della società e i tifosi. In questo momento la Juve rischia di non qualificarsi nemmeno alla prossima Champions League e saranno decisive le prossime giornate di campionato per capire chi riuscirà ad andare avanti in questo progetto.

La Juve rischia una rivoluzione totale visto quello che è accaduto in queste ore. Adesso si rischia davvero di dover fare i conti con una situazione di disastro totale che può anche rischiare di compromettere il futuro in base ai traguardi di questo finale di stagione. Senza Champions si rischia un disastro economico che complicherebbe il futuro del club bianconero e non solo.

Arrivano intanto delle pessime notizie per la Juventus e Tudor che ora dovrà giocare le ultime due partite contro Udinese e Venezia per provare a rientrare nelle prime 4 posizioni in classifica. Il club bianconero in questo momento dovrà aspettare i risultati delle altre squadre di questo turno di campionato e allo stesso tempo non ci sono sensazioni positive visto quello che è appena accaduto.

Juventus, guai per Tudor: la situazione

Una vera follia quella che è successa nell’ultima partita della Juventus che ora complica ancor di più i piani della Juve di Tudor. Il tecnico bianconero deve fare i conti con quella che è una situazione difficile da dover gestire in vista del finale di stagione.

Una vera follia quella accaduta durante Lazio-Juve da parte di Pierre Kalulu. Un gesto che può compromettere la stagione e gli obiettivi del club bianconero, come anche il futuro di Tudor. Perché il difensore francese si è fatto mandare via dal campo con un’espulsione ingenua e folle per un pugno alla schiena a Castellanos dopo un contrasto.

L’arbitro Massa non aveva visto quanto accaduto ed è stato decisivo il controllo al VAR. Ora si rischia di complicare tutto perché come spiega l’ex arbitro Luca Marelli a Dazn arriverà una squalifica di 2 giornate a Kalulu e quindi il giocatore della Juventus salterà le prossime e ultime partite con Udinese e Venezia, terminando in anticipo la sua stagione.