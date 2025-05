La Juve lo prende con 50 milioni: arriva una stella del Barcellona

La Juve è pronta a spendere la bellezza di 50 milioni di euro per assicurarsi il gioiello del Barcellona: la trattativa è già avviata.

La Juve di Tudor ha tre finali davanti a sé per agguantare il quarto posto e assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Il futuro bianconero dipenderà molto anche dal raggiungimento di questo obiettivo: con gli introiti garantiti dalla Champions la dirigenza juventina potrà avere a disposizione un certo budget da investire sul mercato per colmare le carenze della rosa e costruire una squadra davvero competitiva.

Tra i reparti più in sofferenza c’è sicuramente la difesa. I ritorni di Gleison Bremer e Juan Cabal, che saranno senz’altro a disposizione per l’inizio della prossima stagione, sono ovviamente due ottime notizie. Tuttavia la Juve sa bene che per rientrare a pieno regime dopo un grave infortunio al crociato serve del tempo. Ecco perché Giuntoli sta sondando il mercato alla ricerca di un difensore centrale di grande spessore, che possa migliorare la retroguardia sia in termini qualitativi che strettamente numerici.

L’ultimo nome su cui sta ragionando la Juventus è in realtà un vecchio pallino dei bianconeri. Si tratta di Ronald Araujo, già cercato da Giuntoli a gennaio prima di virare su Renato Veiga e Lloyd Kelly. Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, infatti, pare che il Barcellona abbia aperto alla possibilità di separarsi da Araujo.

50 milioni e arriva alla Juve: colpaccio bianconero

La brutta prestazione fornita dal giocatore nella semifinale di ritorno contro l’Inter ha convinto il Barcellona a metterlo sul mercato: i blaugrana sono quindi disposti ad ascoltare proposte a partire da 50 milioni di euro. In prima fila c’è proprio la Juventus, che deve però guardarsi dalla concorrenza di Bayern Monaco e Manchester United, entrambe molto interessate al difensore uruguaiano.

Contro i nerazzurri Araujo è stato tra i più criticati per la sua scarsa incisività nei momenti chiave, aumentando i dubbi sul suo rendimento che già erano emersi chiaramente nel corso di questa stagione. Il club del presidente Laporta lo considera quindi un sacrificabile anche per mettere a posto i conti e ridare respiro alle casse.

Gli ultimi rumors rivelano che il Manchester United sarebbe pronto a fare un’offerta folle per il difensore, mentre il Bayern Monaco non vorrebbe spendere troppo. In mezzo è pronta a inserirsi proprio la Juventus, che non ha mai smesso di pensare ad Araujo: Giuntoli ragiona anche su un prestito con diritto di riscatto.