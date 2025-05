Leao disperato e tifosi di sasso: che botta per il Milan

La disperazione di Leao sta suscitando una certa preoccupazione nei tifosi del Milan: cosa ha colpito così profondamente l’attaccante.

Una gara importantissima per provare a salvare una stagione tutt’altro che positiva. L’obiettivo del Milan è molto chiaro: vincere la finale di Coppa Italia contro il Bologna per mettere in bacheca un altro trofeo dopo la Supercoppa dello scorso gennaio ma anche per ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. In campionato, infatti, i rossoneri sono a 6 punti dal quinto e sesto posto quando mancano solo tre gare alla fine: ecco perché il match di Roma è doppiamente decisivo.

Sergio Conceicao non dovrebbe rimanere sulla panchina del Milan nemmeno in caso di vittoria della Coppa Italia. Il tecnico portoghese vorrebbe però terminare questa avventura con un altro titolo dopo la splendida rimonta contro l’Inter nella finale di Supercoppa giocata a Riyadh. Per riuscirci avrà bisogno anche del miglior Leao, che in questa stagione si è visto solo a sprazzi confermando di essere un giocatore troppo altalenante.

Il 25enne portoghese ha finora realizzato 12 gol tra campionato e coppe, a cui però si aggiungono i 13 assist forniti ai propri compagni. Il 14 maggio serviranno anche i suoi guizzi per riportare a casa un trofeo che manca da Milanello addirittura da 22 anni. Nel frattempo, però, il commento lasciato da Leao sotto un post di Instagram ha lasciato senza parole i tantissimi tifosi del Milan.

Leao in lacrime: tifosi rossoneri preoccupati, cosa succede

Il club di via Aldo Rossi ha pubblicato un post su Instagram per fare gli auguri di compleanno a Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, ex rossonero, ha compiuto 25 anni l’8 maggio. Il Milan non dimentica il grande contributo dato da Tonali alla causa rossonera: nelle tre stagioni con il Diavolo l’ex Brescia ha collezionato 130 presenze mettendo a segno 7 reti e alzando il tricolore nel 2023.

Doverosa, quindi, la celebrazione del Milan, anche se tra i commenti si percepisce come molti tifosi non abbiano ancora mandato giù il suo addio di due anni fa. Proprio sotto al post del club è comparso anche il commento di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese ha postato più volte l’emoji del pianto, come a sottolineare la sua nostalgia per quel compagno di squadra con cui ha vinto lo scudetto nell’indimenticabile stagione 2022/2023. I tifosi rossoneri possono quindi tirare un sospiro di sollievo: la disperazione di Leao è solo per questo motivo.