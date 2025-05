Napoli beffato: l’agente è a Torino, si chiude

Importanti novità sul futuro del Napoli. Rischia di fallire un altro obiettivo di mercato, individuato da Manna per convincere Conte a restare in azzurro. L’agente del calciatore è a Torino, pronto a chiudere per un altro club di Serie A.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a rilanciare la notizia di calciomercato che, trasvelsamente, interessa anche al Napoli, visto che aveva inserito nella lista della spesa il calciatore che adesso sta per firmare con un altro club.

La fine della stagione si avvicina ed è per questo motivo che diversi club si sono già messi all’opera per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato.

Da Torino arriva l’annuncio riguardo l’obiettivo del Napoli, che sta per andare in un’altra squadra italiana. Ecco quale.

Manca sempre meno alla fine del campionato, con il Napoli che si sta giocando lo Scudetto insieme all’Inter. Gli azzurri, che hanno un vantaggio di appena tre punti, non dovranno fallire le prossime tre sfide di Serie A contro Genoa, Parma e Cagliari.

Intanto, Manna è già a lavoro per la prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa che dovrà essere all’altezza anche per disputare la prossima Champions League. L’obiettivo della dirigenza azzurra è quella di accontentare Conte, che non ha ancora sciolto le riserve riguardo la sua permanenza.

Napoli, sfuma un obiettivo di mercato: viaggia verso Torino

Dalla difesa all’attacco, è questa la rivoluzione che ha in mente Manna che dovrà fare una serie di operazioni importanti per rinnovare la rosa del Napoli della prossima stagione.

Si cercano giocatori duttili e utili alla causa, soprattutto nel reparto difensivo che necessita di qualche ritocco importante

Ecco perché, nelle ultime settimane, era tornato di moda il profilo di Jackson Tchatchoua come eventuale vice Di Lorenzo. Con Mazzocchi ai saluti, la società s’è messa alla ricerca di un altro esterno destro.

A sorpresa, però, l’agente del calciatore di proprietà del Verona è andato a Torino per incontrare un’altra squadra.

Jackson Tchatchoua Torino: novità sull’affare

L’esterno, che è una delle sorprese del Verona di questo campionato, è pronto a salutare l’Hellas nel prossimo calciomercato estivo. Seguito anche da Everton e Marsiglia, il Napoli aveva messo nel mirino Jackson Tchatchoua che però può andare a Torino.

La società granata, infatti, ha mosso i primi passi con l’entourage del calciatore che ha avuto un incontro con la società di Urbano Cairo. Il rischio beffa, dunque, è dietro l’angolo per il Napoli che dovrà individuare un altro terzino come vice Di Lorenzo.