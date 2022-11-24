Calcionow

Serie A, la terza giornata va in archivio: quattro aspetti da sottolineare

Quattro fotogrammi dalla terza di Serie A: chi scappa, chi inciampa, chi perde i propri riferimenti. E un’idea di calcio pragmatico che torna a dettare …

Offerta shock dall’Arabia: assalto al top player della Serie A nell’ultimo giorno di mercato

DAZN esulta: dopo un anno di indagini si risolve un problema enorme

Juventus, mercato boom: le ultime 24 ore rivoluzionano la squadra

Juventus, mercato boom: le ultime 24 ore rivoluzionano la squadra

Antonio Papa

Un giorno di mercato che sembra una partita: ribaltamenti, sorprese, emozioni. La Juventus si è trasformata nel giro di poche ore Certe giornate di mercato hanno il ritmo di una …

Il Milan e il rebus attaccante: c’è un problema anche per Harder

Antonio Papa

Il Milan continua la sua corsa contro il tempo per l’attacco. Harder si allontana, Vlahovic torna a farsi strada. Gimenez e Dovbyk si intrecciano in un mosaico di trattative ancora …

Napoli-Hojlund, ora ci siamo: cifre e dettagli dell’operazione

Antonio Papa

Un giovane attaccante pronto a rilanciarsi e una città che non smette mai di sognare. Il Napoli ha scelto la sua nuova punta, tra cifre, clausole e ultime firme da …

Juve, il Milan ancora su Vlahovic: proposto uno scambio molto interessante

Antonio Papa

Un intreccio di mercato che riaccende le rivalità storiche. Due destini incrociati tra dubbi, strategie e colpi di scena possibili. Ma lo scambio potrebbe accontentare sia Milan che Juve Milan …

Fiorentina, l’assalto a Piccoli e il rebus Kean: la strategia viola

Antonio Papa

A Firenze si prepara un intreccio che può ridisegnare l’attacco. Roberto Piccoli, Moise Kean ed Edin Dzeko. Scelte di mercato e tattiche si incrociano, tra ambizioni immediate e piani futuri …

Serie A, la terza giornata va in archivio: quattro aspetti da sottolineare

Quattro fotogrammi dalla terza di Serie A: chi scappa, chi inciampa, chi perde i propri …

DAZN esulta: dopo un anno di indagini si risolve un problema enorme

Un colosso della pirateria cade sotto i colpi di un’operazione globale. La lotta contro i …

Immobile, lo stop è pesante: ora il Bologna è nei guai

Un allungo, una smorfia, poi il silenzio dello stadio. Due storie che si incrociano nello …

Napoli, De Laurentiis svela il retroscena: “Kvaratskhelia mi ha ricattato”

Un retroscena che riporta il Napoli al cuore delle tensioni di mercato. De Laurentiis parla …

5 nomi low cost da prendere all’asta del Fantacalcio: occhio al nuovo arrivato

In ogni asta c’è chi prende un giocatore a caso e lo vede trasformarsi in …

Svolta Zaniolo, si vestirà di bianconero: affare perfetto anche per il Fanta

Una carriera fatta di continui cambi di maglia e un talento ancora in cerca di …

Offerta shock dall’Arabia: assalto al top player della Serie A nell’ultimo giorno di mercato

Antonio Papa

L’assalto dall’Arabia arriva all’ultimo respiro di mercato: uno dei talenti più importanti del nostro campionato insidiato da Simone Inzaghi Il mercato sa sempre come regalare colpi di scena quando sembra …

Mourinho shock: esonerato! Due dati da record per il portoghese

Antonio Papa

Niente Champions, niente trofei e un’altra separazione. Mourinho lascia il Fenerbahce con due primati che raccontano più di mille parole José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. La decisione …

Boniface convocato, ora è ufficiale: per il Milan c’è un altro problema

Antonio Papa

L’attesa dell’esordio, i dubbi sul ginocchio, l’entusiasmo dei tifosi. Poi una convocazione che cambia tutto e apre una finestra d’inverno fatta di rischi e assenze Victor Boniface ha completato le …

Sorteggio Champions, Europa e Conference League: le fasce delle italiane e le date clou

Antonio Papa

Urne digitali e software al posto delle palline: il sorteggio Champions di Montecarlo segnerà il destino di Inter, Atalanta, Juventus e Napoli Il fascino del sorteggio Champions non passa mai …

Verdetto pesantissimo della UEFA, squalificato per 10 anni: la partita era truccata

Danilo Servadei

Pugno durissimo da parte della UEFA nei confronti del club: arriva una maxi squalifica di 10 anni per aver truccato una gara In attesa che ripartano i campionati e con …

