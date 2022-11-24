Calcionow
Serie A, la terza giornata va in archivio: quattro aspetti da sottolineare
Quattro fotogrammi dalla terza di Serie A: chi scappa, chi inciampa, chi perde i propri riferimenti. E un’idea di calcio pragmatico che torna a dettare …
Juventus, mercato boom: le ultime 24 ore rivoluzionano la squadra
Un giorno di mercato che sembra una partita: ribaltamenti, sorprese, emozioni. La Juventus si è trasformata nel giro di poche ore Certe giornate di mercato hanno il ritmo di una …
Il Milan e il rebus attaccante: c’è un problema anche per Harder
Il Milan continua la sua corsa contro il tempo per l’attacco. Harder si allontana, Vlahovic torna a farsi strada. Gimenez e Dovbyk si intrecciano in un mosaico di trattative ancora …
Napoli-Hojlund, ora ci siamo: cifre e dettagli dell’operazione
Un giovane attaccante pronto a rilanciarsi e una città che non smette mai di sognare. Il Napoli ha scelto la sua nuova punta, tra cifre, clausole e ultime firme da …
Juve, il Milan ancora su Vlahovic: proposto uno scambio molto interessante
Un intreccio di mercato che riaccende le rivalità storiche. Due destini incrociati tra dubbi, strategie e colpi di scena possibili. Ma lo scambio potrebbe accontentare sia Milan che Juve Milan …
Fiorentina, l’assalto a Piccoli e il rebus Kean: la strategia viola
A Firenze si prepara un intreccio che può ridisegnare l’attacco. Roberto Piccoli, Moise Kean ed Edin Dzeko. Scelte di mercato e tattiche si incrociano, tra ambizioni immediate e piani futuri …
DAZN esulta: dopo un anno di indagini si risolve un problema enorme
Un colosso della pirateria cade sotto i colpi di un’operazione globale. La lotta contro i …
Immobile, lo stop è pesante: ora il Bologna è nei guai
Un allungo, una smorfia, poi il silenzio dello stadio. Due storie che si incrociano nello …
Napoli, De Laurentiis svela il retroscena: “Kvaratskhelia mi ha ricattato”
Un retroscena che riporta il Napoli al cuore delle tensioni di mercato. De Laurentiis parla …
Fantacalcio
5 nomi low cost da prendere all’asta del Fantacalcio: occhio al nuovo arrivato
In ogni asta c’è chi prende un giocatore a caso e lo vede trasformarsi in …
Svolta Zaniolo, si vestirà di bianconero: affare perfetto anche per il Fanta
Una carriera fatta di continui cambi di maglia e un talento ancora in cerca di …
Offerta shock dall’Arabia: assalto al top player della Serie A nell’ultimo giorno di mercato
L’assalto dall’Arabia arriva all’ultimo respiro di mercato: uno dei talenti più importanti del nostro campionato insidiato da Simone Inzaghi Il mercato sa sempre come regalare colpi di scena quando sembra …
Mourinho shock: esonerato! Due dati da record per il portoghese
Niente Champions, niente trofei e un’altra separazione. Mourinho lascia il Fenerbahce con due primati che raccontano più di mille parole José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. La decisione …
Boniface convocato, ora è ufficiale: per il Milan c’è un altro problema
L’attesa dell’esordio, i dubbi sul ginocchio, l’entusiasmo dei tifosi. Poi una convocazione che cambia tutto e apre una finestra d’inverno fatta di rischi e assenze Victor Boniface ha completato le …
Sorteggio Champions, Europa e Conference League: le fasce delle italiane e le date clou
Urne digitali e software al posto delle palline: il sorteggio Champions di Montecarlo segnerà il destino di Inter, Atalanta, Juventus e Napoli Il fascino del sorteggio Champions non passa mai …
Verdetto pesantissimo della UEFA, squalificato per 10 anni: la partita era truccata
Pugno durissimo da parte della UEFA nei confronti del club: arriva una maxi squalifica di 10 anni per aver truccato una gara In attesa che ripartano i campionati e con …