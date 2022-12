Federica Nargi è esplosiva: il commento di Matri fa il giro del web (FOTO)

Il sogno d’amore tra Federica Nargi, apprezzata modella, e l’ex calciatore Alessandro Matri procede. Nella vita vera ma anche sui social.

Anche se alcuni importanti retroscena sono venuti alla luce proprio di recente, la relazione sentimentale tra la modella Federica Nargi e l’ex calciatore Alessandro Matri continua alla grande. I due qualche mese fa hanno anche preso l’importante decisione di trasferirsi da Roma a Milano.

La Capitale, oltre ad aver dato i natali a lei, ha anche accolto per un periodo della sua carriera l’ex attaccante che ha vestito la maglia della Lazio, 7 goal in 31 partite per lui nella Roma biancoceleste. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, l’ex biancoceleste si è seduto al fianco del direttore sportivo Igli Tare per dove ha mosso i primi passi da osservatore.

Carriera che però è stata messa da parte in favore del nuovo lavoro di Matri: quello di opinionista sportivo. L’ex calciatore è infatti uno dei volti noti di DAZN, considerato tra gli opinionisti più precisi e preparati attualmente in circolazione. Questo è uno dei motivi per i quali i due sono andati a vivere a Milano. Città che, tra l’altro, ha offerto diverse situazioni nel campo della moda alla bella Federica.

Gli scatti di Federica Nargi scatenano l’ex centravanti: il commento ha già fatto il giro dei social

Tuttavia, proprio negli ultimi giorni, i due hanno ricordato al mondo che non è tutto oro quel che luccica. La coppia si è conosciuta in discoteca quando lei aveva 18 anni e lui 24. L’ex punta ha cercato in tutti i modi di conquistare la modella romana e alla fine, non senza un bel po’ di fatica, è riuscito ad ottenere le sue attenzioni.

Ciononostante, qualche giorno fa è arrivato il duro sfogo dell’opinionista sportivo che ha ammesso che in questi anni di relazione, non sono mancati alcuni momenti critici. Al punto che secondo alcune voci di corridoio, la coppia sembrava in procinto di separarsi una volta per tutte.

Ora, però, Matri e Nargi sono ancora insieme e continuano a fare grandi progetti. Alla coppia non dispiacerebbe infatti avere un figlio. Il modo migliore per coronare un sogno d’amore come il loro.

Il commento di Alessandro Matri non è rimasto inosservato

Intanto l’apprezzata modella nata a Roma e cresciuta a Milano continua a mettere in mostra tutta la sua bellezza sui social network. L’ultimo scatto, letteralmente bollente, ha come al solito fatto impazzire i fan. Uno in particolare.

Chi ha infatti reagito alla sua condivisione con un commento che ha fatto il giro del web è stato il suo compagno Alessandro Matri che, sotto alla sensuale foto dell’influencer pubblicata con l’obiettivo di dare la buonanotte, ha scritto “arrivo!”.

Insomma, niente male per l’ex calciatore ritrovarsi nel letto con una delle donne più apprezzate e desiderate d’Italia. Anche se i momenti di tensione non sono mancati, quella composta dalla modella e dall’ex centravanti risulta ancora oggi una delle storie d’amore più gradite del Paese.