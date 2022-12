Ricovero Pelé, l’ultimo annuncio lascia di stucco il mondo del calcio: è ufficiale

Lo stato di salute di Pelé continua a far preoccupare. Un nuovo annuncio ha toccato i cuori degli amanti del calcio di tutto il mondo.

Il Brasile impegnato nella Coppa del Mondo ha ritrovato le speranze dopo che il commissario tecnico Tite ha parlato positivamente dello stato di salute di Neymar. Il classe 1992 talento verdeoro è testimonial del torneo qatariota.

Mossa commerciale che lo spinse a trasferirsi dal Barcellona al Paris Saint Germain in quella calda estate del 2017, è finito out per un brutto infortunio alla caviglia ma potrebbe ben presto ritrovare il terreno di gioco.

Lo ha detto la guida tecnica della Selecao ai microfoni dei cronisti presenti nella kermesse iridata. Il trentenne grande protagonista nel torneo è tornato ad allenarsi con i compagni e contro la Corea del Sud ci sarà. Se sarà effettivamente così o se è stata semplicemente una mossa in conferenza, solo il campo potrà dirlo.

Le condizioni di Pelé: c’è preoccupazione

Ma questa non è l’unica buona notizia che ha toccato il popolo brasiliano. L’intero mondo è da tempo con il fiato sospeso per le condizioni del tre volte campione del mondo Pelé. Il fenomeno brasiliano, la cui carriera è durata dagli anni ’50 agli anni ’70, ha 82 anni e combatte con un tumore al colon che lo ha più volte costretto al ricovero.

I medici hanno fatto tutto il possibile per permettere all’es Santos di continuare a vivere ma proprio poche ore fa, era arrivato l’annuncio peggiore. Secondo quanto trapelato dal Brasile, il sistema immunitario dell’ex calciatore aveva smesso di rispondere alle cure. Al punto che Pelé è stato costretto al ricovero in una struttura specializzata per il trattamento dei malati terminali.

Tra i tanti personaggi noti che non hanno digerito la notizia non è mancato il suo amico, e per molti successore, Neymar. Entrambi sono cresciuti con addosso la maglia del Santos. Chissà che non siano state proprio le condizioni di Pelé a spingere l’asso del PSG al precoce ritorno.

Gli aggiornamenti sullo stato di salute del campione brasiliano

Tuttavia, come accennato in precedenza, alcuni risvolti positivi circa le condizioni di Pelé sono venuti fuori proprio in queste ore. A rasserenare il mondo intero ci ha pensato l’ospedale Israelita Albert Einstein che attraverso il referto medico ha comunicato che la salute dell’ex calciatore, colpito anche da un’infezione alle vie respiratorie, non ha mostrato alcun peggioramento: “Pelé è ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha anche avuto un buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza mostrare alcun peggioramento delle condizioni di di salute nelle ultime 24 ore”.

Successivamente anche lo stesso O Rei ha voluto mandare un messaggio positivo a chi in queste ore è rimasto con il fiato sospeso: “Voglio ringraziare tutti l’intera equipe medica e il team di infermieri per tutta la cura che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. Mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali”. La nazionale sudamericana, dal proprio canto, è pronta a celebrare la sua icona sul terreno di gioco.