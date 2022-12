Pelé, nuovo bollettino dall’ospedale: notizia tremenda

Le condizioni di salute di Pelé, stella del Brasile calcistico, sono peggiorate. Un intero popolo si prepara a dirgli addio.

Nonostante la sconfitta arrivata per mano di un Camerun in dieci uomini, il Brasile è riuscito ad accedere agli ottavi di finale della Coppa del Mondo da primo classificato. Il Gruppo G, quello che ha avuto tra i protagonisti i calciatori verdeoro, ha visto la Selecao finire in vetta grazie ai 6 punti conquistati.

Stesso bottino della Svizzera, che si è aggiudicata una posto nella competizione dopo aver eliminato l’Italia durante le qualificazioni, ma che si è dovuta accontentare del secondo piazzamento per via della differenza reti. Questo significa che alle fase successiva gli europei saranno avversari del Portogallo mentre i sudamericani si misureranno con la Corea del Sud.

Terra, quella asiatica, che risulta ancora cara ai brasiliani. Il loro ultimo Mondiale vinto risale infatti al torneo disputato nel 2002 tra Giappone e Corea del Sud. Vent’anni dopo, l’obiettivo è sempre lo stesso: quello di terminare il torneo, la sfida finale ci sarà il 18 dicembre, da campioni. Sarebbe la loro sesta vittoria nella storia.

Forte preoccupazione per le condizioni di Pelé

Un sogno per Neymar e per i suoi compagni che vogliono eguagliare le gesta di chi li ha preceduti. L’ultimo ad aver fatto gioire un popolo intero è stato Ronaldo. Fenomeno ben noto in Italia, visto che ha vissuto uno dei momenti migliori della sua carriera proprio con l’Inter, che nella già citata vittoria del 2002 ottenuta ai danni della Germania riuscì persino ad andare in goal. Cosa che spera di fare anche il classe 1992 del Paris Saint Germain attualmente alle prese con un brutto infortunio alla caviglia.

L’attaccante sta stringendo i denti e continua a lavorare con la speranza di tornare in campo quanto prima. Per il Brasile è una vera e propria stella. Il suo contributo può davvero essere determinante. Proprio come per Lionel Messi, anche per Neymar l’obiettivo è quello di vincere per raggiungere una volta per tutte l’ex storico calciatore al quale viene da sempre accostato.

Il Brasile si prepara per l’ultimo saluto a O Rei

Se per la Pulce il paragone di sempre è quello con Diego Armando Maradona, per O’Ney il modello di riferimento è Pelé. Leggenda del calcio brasiliano ma non solo. Il campione verdeoro è infatti per tutti uno dei migliori calciatori che siano mai esistiti. Per questo le sue recenti condizioni di salute hanno tenuto con il fiato sospeso l’intero globo.

Sono infatti un paio di anni che l’ex calciatore è alle prese con un tumore al colon. Ma di recente è però arrivata una notizia che ha già distrutto la maggior parte dei suoi ammiratori. Secondo quanto arrivato dal Brasile, il sistema immunitario di Pelè ha purtroppo smesso di rispondere in maniera positiva alle cure.

Martedì scorso era stato ricoverato per quello che sembrava un normale esame di routine, invece proprio in quel frangente è venuta fuori la verità. Insomma, a quanto pare non c’è più nulla che i medici possano fare per permettere al talento brasiliano di guarire o quanto meno di tenere il male sotto controllo.

Secondo i canali d’informazione brasiliani, i medici avrebbero già avviato le cure palliative destinate ai malati terminali. Uno stimolo in più per il Brasile che ci terrà a regalare un’ultima gioia all’idolo di un popolo intero. E’ stato fatto di tutto, e anche di più, per tenere il vita il miglior di sempre. Ma ora anche per lui sembra arrivato il momento di dire addio.