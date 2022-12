Wanda Nara infiamma il web: dettaglio bollente a letto (VIDEO)

Wanda Nara sexy più che mai su Instagram. In posa per uno shooting volto a lanciare una nota linea di lingerie di alta qualità, la modella non si è accorta di un dettaglio piccante che non è sfuggito ai fan.

Tra un matrimonio finito e una nuova relazione che non si sa quale via stia percorrendo, Wanda Nara continua a stare al centro della scena per quello che mostra su Instagram.

Tra una foto coi figli e una in palestra, la bella showgirl non perde ovviamente mai l’occasione di mostrarsi sexy e provocante sul noto social network. Le foto in piscina, al mare o semplicemente davanti allo specchio di una camera d’albergo non passano infatti mai inosservate agli occhi dei fan che non possono che ammirare il suo fisico prosperoso.

Un fisico, frutto delle tante ore passate in palestra, che le permette di svolgere nella maniera più bella e sensuale il mestiere di modella. Un mestiere per il quale Wanda Nara, come testimoniato dall’ultimo video pubblicato su Instagram, è chiaramente portata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda Nara, nell’ultimo video pubblicato su Instagram si sente cantare L-Gante. Ma i due non si erano lasciati?

Nel video pubblicato ieri su Instagram, Wanda Nara, come detto, appare sexy e sensuale mentre posa per uno shooting volto a pubblicizzare un noto marchio di lingerie di alta qualità.

Un video al quale la bionda modella allega il brano El Plan cantato dai rapper sudamericani Rusherking, Emilia Mernes ed L-Gante. Proprio il fatto che la 35enne (compirà 36 anni sabato prossimo) abbia deciso di utilizzare una canzone in cui canta quello che, secondo rumors recenti, sia ormai il suo ex fidanzato, ha lasciato più di qualche perplessità.

Stando a detti rumors, pare infatti che il rapporto tra la showgirl e il cantane si sia incrinato in seguito al viaggio alle Maldive di lei con l’ex marito, Mauro Icardi. Un viaggio, fatto per provare a recuperare un rapporto ormai logoro, che non sarebbe andato giù al rapper il quale, al ritorno della “ex” compagna in Argentina, avrebbe dato vita, come raccontato dall’opinionista Guido Zaffora su America Tv, a un litigio furibondo fatto di grida, insulti e spintoni, in seguito al quale Wanda Nara si sarebbe addirittura schiantata con la sua automobile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Nara-Icardi è finità. Il viaggio alle Maldive non ha risolto nulla

Il litigio con L-Gante è solo l’ultimo episodio che ha come protagonista Wanda Nara. Un litigio, quello tra la modella e il rapper, frutto, come detto, del viaggio alle Maldive della classe ’86 con l’ex marito, Mauro Icardi.

Un viaggio che, stando a fonti vicine all’ex coppia, avrebbe dovuto riavvicinare i due i quali, sebbene dichiaratamente separati a livello sentimentale, sono tuttora legati da un rapporto lavorativo che vede la bionda imprenditrice come procuratrice dell’attuale attaccante del Galatasaray.

Una relazione, puramente professionale che, come confermato da Ana Rosenfeld, avvocato e amica della showgirl, è destinata rimanere tale, probabilmente ancora per poco, visto il comportamento ossessivo dell’ex numero 9 dell’Inter che ormai pare non avere più possibilità di rientrare nel cuore dell’ex moglie.