Infortunio Pogba, scelta inaspettata: cambiano ancora i tempi di recupero

Paul Pogba continua a lavorare per farsi trovare pronto in vista della seconda parte di stagione. Il francese ha rivelato un’importante novità sui tempi di recupero.

Qatar 2022 ha le prime sei qualificate ai quarti di finale a cui, oggi, si aggiungeranno le ultime due che usciranno dagli scontri tra Marocco e Spagna e Portogallo e Svizzera. Due sfide che, almeno sulla carta, vedono favoriti spagnoli e portoghesi i quali, in caso di passaggio del turno, si scontrerebbero nel match in programma sabato alle 16.00 italiane.

Quarti di finale che vedranno in scena quelle che, senza alcun dubbio (non ce ne vogliano Germania e Belgio), sono le nazionali più forti del momento. Il Brasile su tutte, per quanto mostrato contro la Corea del Sud, sembra avere tutte le carte in regola per spodestare la Francia dal podio conquistato quattro anni fa in Russia e sul quale i verdeoro non salgono da ben 20 anni.

Una Francia che però, dal canto suo, con un Mbappé in forma straordinaria, proverà ovviamente in tutti i modi a bissare il successo del 2018 battendo in finale, magari, proprio i brasiliani come predetto erroneamente da Google lo scorso settembre.

Pogba, si accorciano i tempi di recupero: ecco quando tornerà il francese

I principali campionati del mondo sono ancora fermi per lasciare spazio Qatar 2022, ma molte squadre stanno tornando a lavoro proprio in questi giorni per prepararsi al meglio in vista della ripresa che, nel caso della nostra Serie A, è fissata per mercoledì 4 gennaio.

Una ripresa, che darà il via alla seconda parte della stagione 2022-2023, per la quale vuole farsi trovare pronto Paul Pogba che, rimasto fermo ai box per il noto infortunio al menisco occorsogli durante la tournée estiva con la Juventus negli Stati Uniti, è atteso in mattinata al centro di allenamento bianconero della Continassa dove inizierà a seguire il programma di allenamento pensato appositamente per lui.

L’obiettivo è quello di poter essere arruolabile per le prime due sfide del nuovo anno che vedranno la Vecchia Signora impegnata prima contro la Cremonese, il 4 gennaio allo Stadio Zini, e poi contro l’Udinese, il 7 gennaio tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Due sfide, queste, alle quali Pogba spera di poter partecipare, anche solo per pochi minuti, per riprendere contatto col campo così da essere pronto poi al 100 per cento per il big match contro il Napoli di Luciano Spalletti, in programma il 13 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona.

Pogba, presto in campo per aiutare la Juve in campionato e in Europa League

Riavere a disposizione Paul Pogba per la seconda parte di stagione farà sicuramente felice Massimiliano Allegri che, avvicinato recentemente dalle voci secondo cui la Juventus starebbe pensando a Thomas Tuchel, punta fortemente sul francese il quale, come detto, potrebbe tornare in campo già contro Cremonese e Udinese.

Un ritorno in scena, quello dell’ex centrocampista del Manchester United, che i tifosi bianconeri sperano possa servire alla squadra per tentare l’assalto al primo posto del Napoli distante, ora come ora, dieci punti e per andare avanti quanto più possibile in Europa League dopo l’amara eliminazione dalla Champions League dello scorso novembre.