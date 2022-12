“Riempito di insulti”, retroscena inaspettato su Sinisa Mihajlovic: cos’è successo

Clamoroso retroscena su Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo sarebbe stato protagonista di una vicenda spiacevole in seguito alla quale sarebbero volati pesanti insulti.

La Serie A è ferma per lasciare spazio a Qatar 2022 che, tra oggi e domani, rivelerà quali saranno, tra Giappone, Croazia, Brasile, Corea del Sud, Marocco, Spagna, Portogallo e Svizzera, le ultime quattro qualificate agli ottavi di finale che si aggiungeranno ad Argentina, Olanda, Francia e Inghilterra.

Tutte squadre di altissimo livello, queste, delle quali però solo una potrà salire sul tetto del mondo. Tra le favorite, ovviamente, i campioni in carica della Francia che, per quanto fatto vedere contro la Polonia qualche ora fa, sembrano avere tutte le carte in regola per conquistare la coppa per la seconda volta consecutiva dopo il successo di Russia 2018.

Da non sottovalutare poi, il Brasile di Neymar, a secco ormai dal 2002, e l’Inghilterra di Kane che, dopo aver perso in casa l’Europeo lo scorso anno, punta a riportare all’ombra del Big Ben quella coppa dorata che le bacheche inglesi non vedono addirittura da ben 56 anni.

Sullo sfondo, quindi, tutte le altre nazionali, tra le quali sicuramente l’Argentina di Lionel Messi che, giunto (forse) alla sua ultima Coppa del Mondo, proverà a condurre l’Albiceleste alla vittoria di quel titolo mondiale solo sfiorato nel 2014 in Brasile e che manca dalle parti di Buenos Aires dal 1986.

Sinisa Mihajlovic, l’amico chiede scusa: “Non era mia intenzione…”

Qatar 2022 procede spedito verso i quarti di finale il cui quadro si completerà tra oggi e domani con le ultime quattro sfide in programma che vedranno affrontarsi Giappone e Croazia, Brasile e Corea del Sud, Marocco e Spagna e Portogallo e Svizzera.

Quattro sfide che andranno in scena mentre le squadre dei principali campionati del pianeta stanno tornando al lavoro in vista della seconda parte di stagione che, come spesso sottolineato nell’ultimo periodo, per la nostra Serie A scatterà il prossimo 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata di campionato.

Una Serie A che, proprio in questi giorni, sta facendo i conti con l’ormai nota inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus e alcune sue ex personalità di spicco tra cui il dimissionario presidente Andrea Agnelli.

Vicende, quelle legate alla Vecchia Signora, alle quali se n’è associata un’altra, sicuramente meno ridondante ma altrettanto meritevole di menzione, riguardante l’ex allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic del quale ha recentemente parlato l’amico, nonché direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni il quale, in una diretta Twitch di Ocw Sport, ha fatto chiarezza su una vicenda spiacevole che lo ha portato a ricevere, qualche tempo fa, tantissimi insulti.

Ivan Zazzaroni chiarisce: “Io e Sinisa siamo come fratelli”

Intervenuto su Twitch in una diretta di Ocw Sport, Ivan Zazzaroni, come detto, ha fatto chiarezza sulla spiacevole vicenda che, non troppo tempo fa, lo portò a scontrarsi con l’amico, nonché ex allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic:

“Sono uscito dai social tanto tempo fa perché sono stato riempito di insulti. Tutto è iniziato quando ebbi quell’infortunio con Mihajlovic che, ci tengo a precisare, è come un fratello per me. Sul Corriere scrissi 20 righe in prima pagina dove non parlavo della leucemia, ma sul finale dell’articolo dicevo che tra due o tre giorni sarebbe tornato. Sapevo benissimo dei suoi problemi di salute e lui aveva già annunciato una conferenza stampa il giorno seguente. Il problema è stato che Sinisa non aveva avvisato i figli maschi e la mattina appena svegli sono stati riempiti di messaggi. Sinisa per questo si è molto innervosito. Io pensavo che anche altre testate gli avrebbero fatto l’in bocca al lupo e invece mi sono accorto di essere stato l’unico a farlo. Ripeto, però, che non ho mai parlato di leucemia”.

Il direttore del Corriere dello Sport ha quindi spiegato anche come il malinteso con Mihajlovic lo abbia soffrire per più di un mese:

“Alle 18.00 Mihajlovic ha fatto un intervento che mi ha distrutto per un mese, in cui diceva che non si rovina l’amicizia per uno scoop. Io non volevo fare assolutamente questo, anche perché rispetto gli amici. Nessuno sa che dopo un paio di giorni ci mandavamo i messaggi coi cuori“.