Lutto ai Mondiali 2022: la terribile confessione di una stella

Il noto calciatore ha rivelato l’amara notizia al termine della partita. Impegnato in questi Mondiali 2022 con la sua nazionale, la stella ha comunicato il tutto su Instagram.

Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera, in programma oggi rispettivamente quando in Italia saranno le 16.00 e le 20.00, chiuderanno il quadro degli ottavi di finale di questi Mondiali 2022 al termine dei quali sapremo quali saranno le ultime due formazioni qualificate ai quarti.

Quarti di finale che hanno già raggiunto Olanda, Argentina, Croazia, Brasile, Inghilterra e Francia alle quali si aggiungeranno due delle quattro nazionali menzionate poc’anzi.

Quattro squadre, di cui tre europee e una africana. Il Marocco, infatti, dopo le eliminazioni di Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea del Sud e Senegal, è l’unica nazionale non appartenente alle confederazioni di Uefa e Conmebol, ad essere ancora in corsa per un posto nel gruppo delle migliori otto del mondo.

Un gruppo nel quale, qualora battesse la Spagna oggi pomeriggio, sarebbe l’unica rappresentante della Caf che, oltre ai marocchini, aveva mandato in Qatar anche Senegal, Camerun, Tunisia e Ghana.

E proprio in casa di quest’ultima, nelle scorse ore, è giunta una notizia molto triste riguardante André Ayew il quale, due giorni fa, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere di aver subito un terribile lutto mentre era impegnato al Mondiale.

Mondiali 2022, il terribile lutto di André Ayew

André Ayew, attaccante attualmente in forza ai qatarioti dell’Al-Sadd, ha spiegato in un post pubblicato su Instagram due giorni fa, di aver passato momenti non proprio felici mentre era impegnato in Qatar con la nazionale ghanese.

Al di là dei risultati ottenuti sul campo, che hanno visto le Black Stars perdere all’esordio contro il Portogallo e la gara decisiva contro l’Uruguay con in mezzo il bel successo sulla Corea del Sud, ha purtroppo suscitato scalpore, ovviamente più dell’eliminazione dal Mondiale della squadra, proprio la triste notizia rivelata da Ayew sui social.

Nel post in questione, in cui appare con addosso la maglia del Ghana, l’ex Olympique Marsiglia esprime rammarico per l’eliminazione dalla Coppa del Mondo e spiega come i giorni passati in ritiro non siano stati proprio facili per lui vista la prematura perdita del figlioccio Adam e del ricovero in ospedale della figlia.

Due notizie terribili, arrivate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra con la morte del ragazzo arrivata la mattina prima della partita col Portogallo e il trasporto urgente in ospedale della figlia al termine della sfida con l’Uruguay.

Ayew, parole commoventi su Instragram

Nel post pubblicato su Instagram due giorni fa, André Ayew ha scritto:

“Il risultato della nostra partita finale del girone non era quello che ci aspettavamo dal torneo, ma sfortunatamente è andata così. Sono molto, molto orgoglioso di tutti i miei compagni di squadra per aver messo in piedi un meraviglioso spirito di gruppo dentro e fuori dal campo, per il nostro paese Ghana. Personalmente, sono stati momenti molto difficili per me negli ultimi giorni. Ho perso il mio figlioccio la mattina prima della partita con il Portogallo e anche mia figlia è stata portata d’urgenza in ospedale dopo l’Uruguay. Grazie all’onnipotente Allah, sta migliorando. Questi momenti difficili mi ispireranno a tornare più forte e migliore in futuro, e così credo che faranno le Black Stars. Nei nostri veri spiriti ghanesi, non diremo mai di morire fino a che le ossa non saranno marcite. Grazie a tutti per le vostre preghiere e il sostegno incrollabile. Riposa in pace Adam“.