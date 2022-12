Pazzesco Neymar, perché Casemiro gli massaggia il naso in campo: tutta la verità

Episodio assai curioso durante Brasile-Corea del Sud. Casemiro massaggia il naso di Neymar in campo suscitando la curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Ecco il perché del gesto.

Il Brasile batte 4-1 la Corea del Sud e vola ai quarti di finale di Qatar 2022. Una vittoria schiacciante, quella dei verdeoro che ora dovranno vedersela con la Croazia di Luka Modric che agli ottavi ha eliminato, soltanto dopo i calci di rigore, il sorprendente Giappone di Hajime Moriyasu.

Una fase a eliminazione diretta conquistata in maniera abbastanza tranquilla da Neymar e compagni i quali, nell’ultima gara della fase a gironi, si sono concessi anche il lusso di perdere contro il Camerun, vista la matematica qualificazione agli ottavi ottenuta grazie ai successi, nelle prime due partite del gruppo G, contro Serbia e Svizzera.

Un Brasile che, arrivati a questo punto della competizione, è ovviamente una delle principali candidate alla vittoria finale. Una vittoria che, qualora arrivasse, permetterebbe agli uomini guidati in panchina da Tite, di tornare sul tetto del mondo a distanza di 20 anni dall’ultima affermazione.

Dopo le delusioni degli ultimi Mondiali, tra cui il pesantissimo 1-7 incassato dalla Germania nella semifinale dell’edizione casalinga del 2014, per la Seleção è arrivato il momento di riconquistare una Coppa del Mondo che in Sudamerica, in generale, manca proprio dal successo brasiliano nel Mondiale nippo coreano del 2002.

Neymar, Casemiro gli accarezza il naso durante Brasile-Corea del Sud: ecco perché

La reboante vittoria contro la Corea del Sud ha portato, come detto, il Brasile ai quarti di finale di Qatar 2022. Una vittoria, quella dei sudamericani sugli asiatici, figlia di uno strapotere tecnico-tattico che non ha lasciato scampo a Son e compagni.

Una pratica risolta già nel primo tempo dagli uomini di Tite che nel secondo hanno tirato i remi in barca non infierendo su un avversario ormai tramortito al quale è stato concesso solo il gol della bandiera a 15 minuti dalla fine.

Un’affermazione schiacciante che, in queste ore, è passata in secondo piano per un episodio assai curioso che ha visto protagonisti Casemiro e Neymar con il primo che, in occasione di due calci di punizione, ha massaggiato il naso del secondo il quale, senza batter ciglio, si è lasciato toccare tranquillamente dal compagno.

Un gesto sicuramente inconsueto, quello del centrocampista del Manchester United, che ha ovviamente suscitato la curiosità di tifosi e addetti ai lavori i quali hanno iniziato a chiedersi perché Casemiro abbia riservato tutte queste attenzioni a Neymar.

Brasile, Casemiro massaggia il naso di O Ney: solo un unguento

Le scene di Casemiro che accarezza due volte il naso a Neymar, come detto, ha suscitato la curiosità di molti. Un gesto, chiaramente insolito, che ha però una motivazione molto chiara: Casemiro accarezza due volte il naso di Neymar per spalmargli un unguento che serve ai calciatori per migliorare la respirazione.

Un unguento del quale, già nel 2018 in Russia, aveva parlato il preparatore atletico, Ze Mario Campeiz:

“Respirando meglio aiuti il processo di recupero. Quanto meglio riesci a ossigenare il corpo, tanto più velocemente puoi recuperare“.