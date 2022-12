Colpo di scena Inter, cessione lampo: un big via per quasi 50 milioni

L’Inter di Steven Zhang si prepara a cedere un big già a gennaio. L’offerta da 50 milioni di euro è irrinunciabile. Parte la caccia al sostituto.

Qatar 2022 ha le sue quattro semifinaliste. Dopo i successi di venerdì, ai calci di rigore, di Croazia e Argentina rispettivamente contro Brasile e Olanda, a completare il quadro delle final four ci hanno pensato, qualche ora fa, Marocco e Francia le quali, nei tempi regolamentari, hanno trionfato su Portogallo e Inghilterra.

Quattro squadre, tra le quali spicca ovviamente la sorpresa Marocco che, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo F davanti a Croazia, Belgio e Canada è stato capace di eliminare le più quotate Spagna e Portogallo nelle prime due gare della fase a eliminazione diretta.

Un percorso fantastico, quello degli uomini di Walid Regragui che, a prescindere dal posizionamento che otterranno in questo Mondiale, hanno già scritto la storia non solo del Marocco stesso, ma dell’intero continente africano che mai prima d’ora aveva visto una sua rappresentante arrivare fino alle semifinali di una Coppa del Mondo.

Inter, se Skriniar rinnova, pronta la cessione del big: ecco chi di stiamo parlando

Il Mondiale in Qatar, come anticipato, si prepara a vedere in scena, tra martedì e mercoledì prossimo, le due semifinali che diranno chi, tra Argentina, Croazia, Marocco e Francia, raggiungerà la finale di domenica prossima al termine della quale verrà assegnata la ventiduesima Coppa del Mondo.

Una Coppa del Mondo che, da quasi un mese a questa parte, ha riempito le nostre giornate con partite e notizie di mercato connesse ad esse che, in alcuni casi, hanno visto protagonisti anche giocatori militanti nella nostra Serie A.

Giocatori come Denzel Dumfries che, pronto a tornare all’Inter dopo l’eliminazione della sua Olanda, ai quarti di finale, per mano dell’Argentina di Lionel Messi, è finito al centro di voci di mercato secondo cui potrebbe presto lasciare Milano per volare dritto dritto in Inghilterra dove ad attenderlo ci sarebbero Tottenham e Chelsea pronte a sborsare i 50 milioni di euro richiesti dal club di Steven Zhang.

I Blues, più degli Spurs, ci avevano già provato in estate, ma la società meneghina aveva rispedito al mittente la proposta la quale, qualora Skriniar decidesse di rinnovare, verrebbe in questo caso tenuta in considerazione così da dare respiro al bilancio che, stando a quanto chiesto dallo stesso Zhang, dovrà far registrare un attivo di 50-60 milioni di euro entro il 30 giugno 2023.

Tutto su Cuadrado se parte Dumfries, ma occhio al possibile riscatto di Bellanova

Le strade di Denzel Dumfries e dell’Inter potrebbero presto separarsi. Arrivato a Milano nell’estate del 2021 per sostituire il marocchino Hakimi, l’olandese ha vissuto di continui alti e bassi all’ombra nerazzurra della Madonnina.

Pagato 13 milioni di euro al Psv Eindhoven, il classe ’96, che finirà a bilancio intorno ai 7 milioni, potrebbe lasciare l’Italia (molto probabilmente in estate) qualora in Viale della Liberazione pervenisse quell’offerta da almeno 50 milioni di euro, necessaria per convincere l’ad meneghino, Beppe Marotta.

Un Marotta che, nel caso in cui la trattativa per Dumfries andasse in porto, non solo farebbe registrare una plusvalenza di 43 milioni di euro, ma avrebbe anche il denaro necessario per tentare il colpo Cuadrado, in uscita dalla Juventus, o per riscattare il 22enne Bellanova dal Cagliari.