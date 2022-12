Totti e Noemi, casa stile newyorkese: vetrate, albero di Natale gigante e lusso | Foto e Video

Totti e Noemi mostrano la loro nuova casa addobbata per le feste. Tra grandi vetrate e un luminosissimo albero, la coppia si appresta a vivere insieme il suo primo Natale.

Mentre il mondo del pallone attende con trepidazione di conoscere quali saranno, tra Marocco, Portogallo, Inghilterra e Francia, le ultime due qualificate alle semifinali di Qatar 2022, quello del gossip continua a regalare “emozioni” che agli amanti del genere piacciono moltissimo.

Un mondo, quello del gossip, che recentemente ha visto balzare agli onori della cronaca, più di qualsiasi altro personaggio, la coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi che, messo in archivio il litigio di qualche giorno fa, si prepara a passare insieme il suo primo Natale.

Un Natale, e più in generale il periodo delle feste, che i due trascorreranno nella loro nuova casa situata a Roma Nord. Un superattico di 270 metri quadri, dal quale si vede tutta la città, che la stessa Noemi ha mostrato poco fa sui social mediante alcuni video in cui si nota il grande soggiorno e il luminosissimo albero di Natale che la coppia ha addobbato.

Totti e Noemi, il litigio nel ristorante è acqua passata. La coppia si appresta a passare insieme il suo primo Natale

Se andassimo a riguardare le immagini del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi risalenti al giugno 2005, ci chiederemmo sicuramente come sia stato possibile che una coppia così, all’apparenza bella e perfetta, abbia potuto decidere di separarsi dopo ben 17 anni passati insieme.

Una coppia, quella formata dall’ex numero 10 della Roma e dall’ex letterina di Passaparola, dal cui amore sono nati i tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

Tre figli che, stando a quanto emerso in rete recentemente, starebbero vivendo, probabilmente con mamma Ilary, nella mega villa dalla quale spesso la stessa Chanel registra i suoi video pubblicati poi su Instagram e Tik Tok.

Una mega villa, dichiaratamente più grande dell’attico acquistato recentemente a Roma Nord da Totti e Noemi la quale, in un video pubblicato su Instagram poco fa e ripostato da una fan page a lei dedicata, mostra uno scorcio del soggiorno del quale balza subito agli occhi la grande vetrata da cui si intravede Roma sullo sfondo e il bell’albero di Natale tutto addobbato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Bocchi Fanpage (@noemibocchi_fanpage)

Mentre Totti e Noemi preparano gli addobbi, Ilary si gode il ponte dell’Immacolata a St Moritz

Se Totti e Noemi stanno addobbando la loro nuova casa in vista del primo Natale insieme, lo stesso non sta chiaramente facendo l’ex moglie del classe ’76, Ilary Blasi la quale, al contrario, sta passando il ponte dell’Immacolata in un lussuosissimo hotel a St Moritz in compagnia del nuovo compagno, Bastian e della figlia più piccola, Isabel.

Una piccola vacanza tra le montagne svizzere che certifica come anche l’ex letterina stia pian piano mettendosi alle spalle la fine del matrimonio con Totti il quale, come detto, si sta preparando a passare in allegria e serenità il suo primo Natale con Noemi a cui, tra le altre cose, avrebbe già chiesto un figlio dopo i tre avuti con Ilary Blasi.