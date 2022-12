Totti e Noemi, la cena finisce male: lacrime al ristorante | Cos’è successo

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è forse come molti se l’aspettavano. La prima sfuriata ha spiazzato i fan della coppia.

Ormai l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha dato definitivamente il benvenuto ad un nuovo entusiasmante capitolo della sua vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex calciatore si è anche separato dalla storica compagna Ilary Blasi.

L’annuncio della fine della relazione tra lui e l’ex letterina di Passaparola, ha sconvolto gli amanti del genere di tutta Italia. Un colpo di scena paragonabile solo a quelli provenienti dalla famiglia reale della Gran Bretagna.

Dopo un periodo di conoscenza, l’amore tra l’ex dieci giallorosso e Noemi Bocchi è scoppiato sui campi di padel, sport emergente grande passione di entrambi, i due hanno anche deciso di fare il passo successivo e di andare a vivere insieme a Roma Nord. Appena poche ore fa sono state diffuse le immagini del trasloco.

La prima crisi di Totti e Noemi, gli scatti sconvolgono i fan

Discorso diverso, invece, per la showgirl e presentatrice televisiva che ha piuttosto preferito mantenere un profilo basso. Facendosi immortalare solo raramente in compagnia di altri spasimanti. Tuttavia, nella relazione con Noemi già sono arrivati i primi segnali negativi per l’ex fantasista.

Sia chiaro, la convivenza non è l’unico progetto in cantiere per la coppia. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da chi Totti e Noemi li conosce bene, per il Pupone il sogno sarebbe avere un figlio anche dalla nuova fiamma.

Dopo Cristian, seguitissimo a Trigoria per le sue sfide da tutta la famiglia allargata, Chanel e Isabel, un altro Totti potrebbe aggiungersi alla sua già ricca prole. Ciononostante, di recente un brutto episodio si è verificato tra i due. La prima brutta lite si è infatti consumata nel corso di una cena intima.

Chiare le immagini che li vedono bisticciare in un noto ristorante romano. Inequivocabili gli scattidi lei che si asciuga gli occhi pieni di lacrime in seguito ad uno scontro verbale. A diffondere gli scatti ci ha pensato Diva e Donna, il settimanale ha poi spiegato che il motivo della lite sarebbe da attribuire ad un cellulare.

La cena insieme si è trasformata in un incubo

Di chi, non è stato specificato. Nel giro di poco tempi i volti si sono fatti scuri e quella che doveva essere una serata di relax si è invece trasformata in un momentaccio. Insomma, anche in Paradiso ci sono problemi e quanto successo tra Totti e Noemi non lascia dubbi.

I fan sperano solo che sia stato un episodio isolato. Tuttavia, qualcuno crede che andando a convivere abbiano fatto il passo più lungo della gamba. Ma come si dice in questi casi, se son rose fioriranno. Solo il tempo potrà perciò dare ragione o smentire il loro rapporto sentimentale.

Ilary, nel frattempo, con un occhio segue la vicenda e con un altro continua a vivere la propria vita non curante delle scelte dell’ormai ex marito. Anzi, persino la conduttrice tv sembra ormai pronta per ricominciare. Di recente, è infatti stata immortalata insieme ad un importante imprenditore tedesco di nome Bastien.