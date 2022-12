Fabio Caressa reagisce così alla scollatura da urlo di Benedetta Parodi: da non credere (VIDEO)

Fabio Caressa e Benedetta Parodi innamorati più che mai. Il commento del telecronista in diretta social alla moglie vestita in abito da sera non è passato inosservato. Scopriamo cos’ha detto il noto volto di Sky Sport.

Qatar 2022 si avvia verso la conclusione. Messe in archivio le quattro gare dei quarti di finale che hanno visto le vittorie di Croazia, Argentina, Marocco e Francia rispettivamente contro Brasile, Olanda, Portogallo e Inghilterra, il Mondiale si fermerà per alcuni giorni prima di tornare in campo martedì e mercoledì prossimi con le due semifinali che vedranno opposte l’Argentina alla Croazia e la Francia al sorprendente Marocco.

Due sfide dalle quali usciranno le due finaliste che domenica prossima, quando in Italia saranno le 20.00, si contenderanno, allo Stadio Iconico di Lusail, la ventiduesima Coppa del Mondo.

Una Coppa del Mondo che, per la seconda volta consecutiva, non ha visto trasmesse sui canali di Sky Sport le sue partite. Dopo Brasile 2014, la nota rete satellitare non è infatti riuscita ad aggiudicarsi i diritti televisivi della manifestazione calcistica più importante, finita sulle reti Mediaset nel 2018 e su quelle Rai nel 2022.

Un mancato acquisto, quello dei Mondiali, da parte di Sky Sport che ha di fatto messo in stand-by Fabio Caressa il quale, in attesa di tornare a lavoro a pieno regime con il Club e con le telecronache di Champions League ed Europa League, si è recentemente reso protagonista di un simpatico siparietto social insieme alla moglie, Benedetta Parodi.

Benedetta Parodi super sexy in abito da sera. Il commento di Fabio Caressa non passa inosservato

Fermo ai box per via di Qatar 2022, Fabio Caressa ha sicuramente avuto, proprio grazie al Mondiale, qualche giorno in più da dedicare alla famiglia e, in particolar modo, alla bella moglie, Benedetta Parodi con la quale, qualche giorno fa, si è intrattenuto in un divertente siparietto social dal quale si riesce a comprendere tutta la bellezza di una coppia che, sebbene lontanissima dal mondo del gossip, è senza alcun dubbio una delle più longeve del mondo della tv.

Nel siparietto in questione, sviluppatosi durante una diretta social in cui l’ex mezzo busto di Studio Aperto si mostra bellissima in abito da sera ai suoi follower, il noto telecronista di Sky Sport si lascia andare a un commento ironico sullo scollatissimo vestito della moglie che, con le dovute distanze, assomiglierebbe alla Morticia Addams di Carolyn Jones:

“Tu vestita così… dovevo mettermi i baffetti, così facevamo la famiglia Addams“.

Caressa, quando i Mondiali erano affar suo

L’ultima edizione dei Mondiali trasmessa su Sky Sport, che coincide, guarda caso, con l’ultima partecipazione dell’Italia alla fase finale di una Coppa del Mondo, è quella del 2014.

Un’edizione, quella disputata in Brasile, il cui commento era affidato proprio a Fabio Caressa che, ormai da anni nel team di Sky Sport, è ricordato da noi italiani soprattutto per il commento del secondo gol degli Azzurri contro la Germania, in occasione della vittoriosa semifinale del Mondiale tedesco del 2006:

“Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro. Poi ancora insiste Podolski… Cannavaro, Cannavaro. Via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Gilardino… Gilardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l’uno contro uno, Gilardino, dentro Del Piero, Del Piero… Gol! Aleeex Deeel Piero! Chiudete le valigie. Andiamo a Berlino. Andiamo a Berlino. Andiamo a prenderci la coppa. Andiamo a Berlino“.