Mondo del calcio in lacrime: si è spento un celebre giornalista

Il mondo del calcio ancora una volta ha dovuto dire addio ad un noto e apprezzato giornalista sportivo, venuto a mancare in Qatar.

Ancora poche ore e andranno in scena le due semifinali della Coppa del Mondo. Le prime due nazionali a scendere in campo saranno l’Argentina di Lionel Messi e la Croazia di Luka Modric. Fischio d’inizio fissato per le 20:00, orario italiano, di martedì sera.

Dopodiché, mercoledì alla stessa ora, ci sarà la seconda e ultima sfida prima della finalissima. Per l’occasione, in campo la Francia di Kylian Mbappé che rimane la squadra da battere e il sorprendente Marocco di Achraf Hakimi.

Il match che assegnerà il trofeo iridato si giocherà a Doha domenica prossima. La manifestazione ha fin qui già regalato diversi momenti difficili da dimenticare. In campo e fuori. Ciononostante, non proprio tutto quello che è successo in Qatar attorno alla competizione è stato qualcosa di positivo.

Mondo del calcio in lutto: se ne va un altro giornalista

Pochi giorni fa infatti, nel corso del quarto di finale tra Argentina e Olanda, è venuto improvvisamente a mancare il giornalista americano di CBS Sports Grant Wahl. A colpire il reporter sarebbe stato un brutto malore rimediato proprio mentre era in tribuna stampa intento a seguire l’incontro per la propria emittente.

Naturalmente il giornalista è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale dove gli hanno fornito le migliori cure. Tuttavia, per lui non c’era già più niente da fare. Prima di venire a mancare, Wahl aveva fatto sapere di essersi ammalato piuttosto seriamente di bronchite.

Un malanno delle vie respiratore contratto proprio in Qatar. L’inviato della CBS era un noto e apprezzato addetto ai lavori statunitense che in questa kermesse era anche stato bloccato, non permettendogli l’ingresso allo stadio, perché indossava una maglietta con l’arcobaleno.

L’ultimo saluto durante la Coppa del Mondo

Questo, però, non è l’unico caso riguardante un improvviso decesso in quel del Qatar. Un altro giornalista è infatti venuto a mancare mentre era lavoro con lo scopo di seguire la kermesse. Il nome è quello del fotoreporter di Al Kass Tv Khalid Al-Misslam. A dare il triste annuncio è stata proprio la sua testata che attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale ha voluto mandare un ultimo saluto al fotografo condividendo anche una sua foto.

Secondo quando riportato da fonti qatariote, anche Al-Misslam è morto mentre copriva gli eventi relativi alla Coppa del Mondo. Una statistica piuttosto particolare che accompagnerà il torneo più prestigioso alle sue battute conclusive con un bel po’ di amarezza.

Le immagini del posto lasciato vuoto da Wahl, durante la sfida tra Francia e Inghilterra, hanno toccato anche i cuori dei più forti. Resta perciò lecito pensare che anche il suo collega Al-Misslam, durante la prossima occasione utile, verrà ricordato a dovere. L’unico lato positivo di entrambe le vicende, è che quantomeno sono passati a miglior vita facendo ciò che amavano.