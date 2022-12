Mourinho-Roma, storia al capolinea: c’è il nome della nuova squadra del portoghese

José Mourinho e la Roma si dicono addio. Il portoghese ha deciso di lasciare i giallorossi per firmare con un’altra società.

Mentre Qatar 2022 si prepara a mandare in scena le due semifinali che diranno chi tra Argentina, Croazia, Francia e Marocco raggiungerà la finale di domenica in programma alle 20.00 italiane allo Stadio Iconico di Lusail, le squadre dei principali campionati del mondo sono tornate a lavoro per prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione che, nel caso della nostra Serie A, scatterà mercoledì 4 gennaio con le gare della sedicesima giornata di campionato.

Una Serie A che, da qualche settimana, sta facendo i conti con vicende extra campo che se da un lato vedono nell’occhio del ciclone la Juventus del dimissionario presidente, Andrea Agnelli, invischiata nell’ormai nota inchiesta Prisma, dall’altro vedono al centro di notizie di mercato più o meno attendibili alcuni dei suoi protagonisti più importanti.

Protagonisti come José Mourinho il quale, in attesa di ospitare con la sua Roma il Bologna di Thiago Motta il prossimo 4 gennaio, è finito al centro di indiscrezioni secondo cui potrebbe presto lasciare la guida del club giallorosso per andare a sedersi su un’importante panchina liberatasi proprio in questi giorni.

Mourinho, vicino l’addio alla Roma: il portoghese pronto a firmare per un’altra squadra

Legato alla panchina della Roma dal maggio 2021, José Mourinho è finito, come detto, al centro di voci di mercato secondo cui, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nelle scorse ore, potrebbe presto lasciare la panchina dei capitolini per firmare nientemeno che con il Brasile il quale, rimasto senza allenatore dopo l’addio di Tite in seguito all’eliminazione ai quarti di finale di Qatar 2022 per mano della Croazia, avrebbe messo nel mirino proprio lo Special One.

Con un palmares ricco di successi, tra i quali spiccano sicuramente quelli in Champions League con Porto e Inter, quello in Europa League con il Manchester United e quello in Conference League, lo scorso anno, con la Roma, il tecnico portoghese sarebbe in cima alla lista della federazione brasiliana che vorrebbe ingaggiarlo cosicché il Brasile possa tornare sul tetto del mondo a distanza di 20 anni dall’ultima volta.

Al momento non si conoscono ovviamente i dettagli dell’eventuale affare, ma ciò che appare chiaro, almeno per ora, è che difficilmente Mourinho rinuncerà alla panchina di un club per guidare una nazionale. Ad ogni modo, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Brasile, non solo lo Special One: piace anche Luis Enrique

Convincere José Mourinho sarà complicatissimo e questo il Brasile lo sa. Attualmente impegnato con la Roma, il tecnico portoghese difficilmente dirà sì alla federazione brasiliana la quale, compresa la situazione, potrebbe alla fine decidere di virare su Luis Enrique che, rimasto senza panchina dopo l’esonero dalla Spagna a causa dell’eliminazione agli ottavi di finale di Qatar 2022 contro il Marocco, accetterebbe sicuramente volentieri di guidare una nazionale prestigiosa come quella sudamericana. Una nazionale che, come sottolineato poc’anzi, punta a tornare sul tetto del mondo dopo l’ultimo successo datato addirittura 2002.