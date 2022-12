Vlahovic lascia la Juve a gennaio: spunta il nome della nuova squadra

Dusan Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus già gennaio. Sul serbo avrebbero messo gli occhi due big europee.

Con le vittorie di Marocco e Portogallo, rispettivamente contro Spagna e Svizzera, si è completato il quadro delle otto squadre qualificate ai quarti di finale di Qatar 2022. Quarti di finale che prenderanno il via venerdì con le sfide che vedranno opposte Croazia e Brasile alle 16.00 e Olanda e Argentina alle 20.00.

Secondo turno della fase a eliminazione diretta che si completerà sabato con le gare Marocco-Portogallo (16.00) e Inghilterra-Francia (20.00). Quattro partite che si disputeranno mentre le squadre dei principali campionati del mondo, ancora fermi per lasciare spazio al Mondiale, stanno tornando a lavoro per prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione.

Tra queste, ovviamente, anche la Juventus di Massimiliano Allegri, tornata ad allenarsi proprio ieri per rimettere benzina nella gambe e farsi trovare pronta per la ripresa che, nel caso della nostra Serie A, scatterà mercoledì 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata di campionato.

Una sedicesima giornata che vedrà i bianconeri, terzi in classifica con 31 punti e reduci da sei vittorie consecutive, affrontare in trasferta la modesta Cremonese di Massimiliano Alvini la quale, terzultima in graduatoria con appena sette punti, è ancora alla ricerca del primo successo in campionato.

Juventus, Vlahovic potrebbe salutare a gennaio. Sul serbo due big di Premier League

Come detto, la Juventus ha ripreso a lavorare ieri nel centro sportivo della Continassa dove, seppur a ranghi ridotti dal momento che alcuni giocatori sono ancora in Qatar, si sarebbe rivisto anche Paul Pogba il quale, dopo l’infortunio al menisco subito in estate e la lunga riabilitazione, avrebbe iniziato il suo programma d’allenamento personalizzato per ritornare in campo già nelle sfide di inizio anno contro Cremonese e Udinese.

Un ritorno in campo, previsto per mercoledì 4 gennaio sul terreno dello Stadio Zini di Cremona contro i padroni di casa guidati da Massimiliano Alvini, per il quale la Vecchia Signora spera di poter contare su Dusan Vlahovic che, pronto a tornare in Italia dopo il deludente Mondiale con la sua Serbia, sarebbe finito al centro di vicende di mercato secondo cui su di lui avrebbero messo gli occhi due big di Premier League pronte a tutto pur di portarlo in Inghilterra già a gennaio.

Arsenal e Chelsea stuzzicano la Juve: offerte davvero invitanti per l’attaccante serbo

La storia d’amore tra Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbe finire ancor prima di sbocciare. Dopo l’arrivo dalla Fiorentina lo scorso gennaio, il serbo ha faticato più del previsto ad affermarsi in bianconero dove, seppur nelle grazie di Massimiliano Allegri, sembra aver perso quello smalto che solo un anno fa aveva portato la Vecchia Signora a investire più di 70 milioni di euro su di lui.

Una cifra sicuramente importante che ha generato attorno al classe 2000 una miriade di aspettative che, ad oggi, non sono state affatto rispettate. L’ambiente bianconero, recentemente scosso dall’ormai nota inchiesta Prisma, non sembra adatto al 22enne di Belgrado che, stando a quanto emerso recentemente in rete, potrebbe lasciare Torino già a gennaio per volare in Premier League, direzione Londra, dove Arsenal e Chelsea sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il suo cartellino.