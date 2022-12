Ultim’ora Vialli: decisione inaspettata a causa della malattia | Italiani col fiato sospeso

Il capo delegazione della Nazionale, Gianluca Vialli, ha deciso di dire addio ai colori azzurri. Il motivo lo ha spiegato lui stesso.

La Coppa del Mondo 2022 prosegue a ritmo serrato verso il giorno della finale. Domenica prossima, alle 16:00 orario italiano, andrà in scena la sfida delle sfide. Poi, il torneo iridato andrà nuovamente in pausa per altri quattro anni.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 2026. Anno in cui ad ospitare i giochi saranno ben tre Paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Proprio negli USA si disputeranno il maggior numero di incontri. Per l’occasione, i Mondiali subiranno anche delle importanti modifiche. Le partecipanti non saranno infatti più 32, numero classico da qualche anno a questa parte, ma diventeranno 48.

Ben 16 squadre in più potranno quindi sperare di fare il loro debutto, o magari semplicemente di tornare ad essere protagoniste, nel torneo più prestigioso che ci sia. L’Italia, dodici anni dopo, potrebbe quindi tornare a dire la sua in una manifestazione iridata.

Gianluca Vialli saluta la Nazionale, il messaggio è commovente

Prima, però, nella testa degli azzurri c’è un altro chiaro obiettivo: quello di qualificarsi agli Europei che si giocheranno in Germania nel 2024. La favorita, già da oggi, è la formazione padrona di casa che dopo la vittoria del Mondiale nel 2014, nelle successive due edizioni del torneo non è riuscita nemmeno a superare il girone.

Per questo il prossimo campionato europeo avrà per tutto il popolo teutonico il sapore del riscatto. O almeno è quello che si augurano. La Nazionale, dal proprio canto, spera di fare bella figura visto che qualora dovesse prendere parte alla coppa, lo farebbe da vincitrice uscente dell’ultima edizione. Quella di Euro2020 disputata con un anno di ritardo a causa dell’emergenza sanitaria.

A proposito di qualificazioni, proprio a marzo prossimo inizierà il calendario degli azzurri che tenteranno di strappare un pass per la prossima manifestazione utile. Il primo incontro, fissato per il 23 marzo alle 20:45, sarà contro l’Inghilterra. Poi ci saranno le sfide con Malta, Macedonia del Nord e Ucraina.

Queste sono le squadre che proveranno ad accedere al prossimo campionato europeo. Almeno per quanto concerne il raggruppamento dell’Italia. La compagine azzurra, tuttavia, si affaccerà a questi impegni con alcuni importanti cambiamenti a livello di organico.

L’ex calciatore spiega i motivi della sua scelta

Anche, e forse soprattutto, per quanto riguarda lo staff del commissario tecnico Roberto Mancini. A dire addio alla Nazionale, è infatti stato il capo delegazione Gianluca Vialli. Ex compagno di squadra del CT ai tempi della Sampdoria che con il passare degli anni è diventato suo grande amico.

L’ex calciatore, però, ha annunciato alla FIGC la sua necessità di lasciare l’incarico. Il motivo, spiegato dallo stesso Vialli, è chiaro: “Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”.

Una doccia gelata per i fan dell’ex attaccante, a modo suo protagonista della cavalcata azzurra che ha portato alla vittoria dell’Europeo, che non potrà più accompagnare l’Italia nel suo viaggio. Per Vialli, piuttosto, il traguardo da raggiungere ora è un altro.

Almeno per il momento: “L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”. La speranza, naturalmente, è quella di poter vedere ancora Vialli all’opera su un campo di calcio.