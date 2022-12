Mondiali 2022, c’è già il nome della vincitrice: scandalo in Qatar | La Foto scatena il putiferio

Rivelata la squadra vincitrice dei Mondiali 2022. La foto spuntata in rete poco fa non è passata inosservata. Ecco chi trionferà domenica sera.

La vittoria per 3-0 sulla Croazia di Zlatko Dalic ha permesso all’Argentina di Lionel Scaloni di raggiungere la finalissima di Qatar 2022 a distanza di otto anni da quella conquistata e poi persa in Brasile contro la Germania.

Una finale nella quale l’Albiceleste affronterà una tra Francia e Marocco, pronte a sfidarsi questa sera nella seconda semifinale in programma quando in Italia saranno le 20.00.

Francia che, sulla carta, parte ovviamente favorita sulla formazione di Walid Regragui che, già giustiziera di Spagna e Portogallo, rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale, venderà sicuramente cara la pelle al cospetto di Mbappé e compagni i quali, stando a quanto rivelato erroneamente da Wikipedia pochi minuti fa, dovrebbero confermarsi sul tetto del mondo per la seconda volta consecutiva dopo il successo di quattro anni fa in Russia nella finale tutta europea con la Croazia di Luka Modric.

Un successo, questo rivelato dalla nota enciclopedia libera, che, qualora arrivasse, permetterebbe ai Bleus di entrare nello speciale gruppo, comprendente ora come ora Italia e Brasile, delle Nazionali capaci di vincere due titoli mondiali consecutivamente.

Mondiali 2022, Francia campione secondo Wikipedia

La finale di Qatar 2022 è in programma domenica sera, ma per Wikipedia a trionfare sarà la Francia. La nota enciclopedia libera, infatti, proprio pochi minuti fa ha riportato alla voce “Medagliere” sulla sua pagina riguardante l’albo d’oro dei Mondiali, la vittoria dei transalpini per l’edizione del 2022.

Una gaffe, rimasta visibile per pochi minuti, che però non è passata sotto traccia agli occhi degli osservatori più attenti che hanno iniziato subito chiedersi come mai Wikipedia abbia riportato un dato del genere, visto che la Francia ancora deve giocare la semifinale contro il Marocco.

I galletti hanno chiaramente tutte le carte in regola per bissare il trionfo di Russia 2018, ma collocarli sul podio più alto, ancor prima di giocare, è indubbiamente sbagliato, specialmente dinanzi ad un’Argentina così straripante che, appena poche ore fa, ha annientato senza se e senza ma una Croazia che, dal canto suo, ha probabilmente detto addio, almeno fino alla nascita di una nuova generazione di fenomeni, al sogno di conquistare una Coppa del Mondo.

Qatar 2022, Wikipedia corregge l’errore: Francia dietro Italia, Germania e Brasile

L’errore di Wikipedia è stato sicuramente involontario, tant’è che negli istanti successivi alla scoperta, alla Francia risultavano assegnati nuovamente solo i due Mondiali ottenuti sul campo nel 1998 e nel 2018.

Due Mondiali, esattamente come quelli conquistati dall’Argentina che spera di incontrare in finale proprio i transalpini per vendicare la sconfitta subita quattro anni fa in Russia agli ottavi di finale. Una finale che, per entrambe, rappresenta l’occasione di lasciare l’altra ferma a due e di portarsi in solitaria a quota tre alle spalle di Italia, Germania e Brasile.