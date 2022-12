Silvio Berlusconi, annuncio sconvolgente: i tifosi sono senza parole

Ha compiuto 86 anni il 29 settembre ma la voglia di stupire non manca. Silvio Berlusconi nella cena di Natale del Monza ha sorpreso i presenti con una delle sue “caldissime” battute.

L’imprenditore milanese ha acquistato il 100% delle quote del sodalizio brianzolo nel settembre 2018. La Fininvest ha rilevato l’intero pacchetto azionario della Società Sportiva Monza 1912 dal proprietario, Nicola Colombo.

Il Cavaliere ha lasciato proprio a Colombo la veste di presidente, decisione accolta con entusiasmo dal diretto interessato: «Mantenere questa carica è un onore, a maggior ragione perché uscirò dal capitale della società: è un riconoscimento per quanto ho fatto in passato e per quanto potrò ancora fare per il club».

Per portare a termine l’affare, la Discanto, holding della famiglia Colombo, a inizio settembre aveva rilevato il 5% del club biancorosso da Roberto Mazzo.

Spesa di 115mila euro acché Colombo detenesse l’intero capitale del Monza.

Transazione chiusa per circa tre milioni di euro.

Il Cavaliere e i successi con il Milan

Il fondatore di Forza Italia tra calcio e tv è stato e resta uno dei protagonisti della vita pubblica italiana. Milanese, sembrava volesse acquistare l’Inter, ma il 20 febbraio 1986 divenne proprietario del Milan.

Presidente dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017, quando ha ceduto tutte le quote all’Imprenditore cinese Li Yonghong.

In mano all’ex presidente del Consiglio, i rossoneri hanno vinto: 8 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

In tutto, 29 trofei ufficiali in 31 anni.

Lo sbarco di Berlusconi su ‘Tik Tok’: primo video con 5,5 milioni di visite

Berlusconi ha sempre fatto della comunicazione un mezzo per arrivare al massimo pubblico possibile. A settembre è sbarcato su Tik Tok, la piattaforma più amata dai giovani e il suo video d’esordio ha registrato 5,5 milioni di visualizzazioni.

Le sue prime parole sul canale social sono state dedicate proprio alle barzellette.

«Salve ragazzi. Vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino su Tik Tok, ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità”, ha iniziato Berlusconi.

“E uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le storielle, le barzellette. Poi penseremo a parlare di programmi. Bisogna conoscerne almeno una decina, perché eliminano le distanze tra l’uno e l’altro, sono terapeutiche e puliscono il cervello», ha concluso.

Il leader di Forza Italia: “Se battete la Juve vi porto un pulmann di …”

Come detto, non sempre le freddure di Berlusconi sono rimaste dell’alveo del ‘bon ton’. A volte, considerato l’argomento un po’ hot, hanno fatto anche discutere.

L’inventore della tv privata, prima ha raccontato come è maturata la scelta di affidare la panchina del Monza al nuovo tecnico, Raffaele Palladino, sostituto di Giovanni Stroppa.

Dopo si è dedicato ad uno dei suoi passatempi preferiti: l’intrattenimento.

“Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l’allenatore della nostra squadra Primavera che è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi.

Io. Poi, ci ho messo un’assicurazione in più perché ai ragazzi ho detto: ora arrivano Juve, Milan, eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e”, ha concluso l’ex inquilino di Palazzo Chigi.