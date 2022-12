Wanda Nara fa festa, ma un dettaglio scuote i social | Con l’argentina c’è proprio lui (FOTO)

Wanda Nara fa festa, ma un dettaglio scuote i social. Con la showgirl c’è proprio lui: guarda la foto che sta paralizzando il web

L’Argentina di Leo Messi si sbarazza della Croazia per 3-0 e vola in finale. La prima semifinale del Mondiale in Qatar non ha avuta storia: un gol della Pulce su rigore e una doppietta di Julian Alavarez hanno steso Modric e compagni che, di conseguenza, attenderanno la perdente tra Marocco e Francia per comprendere chi sfidare nella finalina per il 3°/4° posto.

Leo Messi avrà la grande possibilità di tornare a disputare una finale del campionato del mondo, dopo la sconfitta contro la Germania del 2014. Quel match fu un brutto colpo per Messi che, adesso, proverà a giocarsi – probabilmente – l’ultimo jolly della sua carriera per mettere le mani sulla Coppa del Mondo. Vedremo se l’Argentina affronterà la Francia o il Marocco in finale.

La vittoria dell’Argentina contro la Croazia ha fatto felici i tifosi dell’albilceleste e tra i tanti in giro per il mondo anche Wanda Nara non ha potuto fare altro che festeggiare. La showgirl, negli ultimi mesi al centro del gossip per via del tira e molla con Mauro Icardi, ha pubblicato una foto su Instagram che ha letteralmente sorpreso i followers.

Wanda Nara e Mauro Icardi, dalla scorsa primavera, hanno riempito pagine e pagine di gossip a causa dei problemi relativi alla loro relazione. L’ex attaccante dell’Inter, nell’ultima finestra di mercato, ha anche lasciato il Paris Saint Germain per trasferirsi al Galatasaray: un trasferimento curato proprio da sua glie Wanda, nonché suo agente.

Wanda Nara e la foto che ha mandato in tilt i social

Nelle ultime settimane, prima della sosta dei top campionati per il Mondiale in Qatar, Wanda Nara è stato al centro di un ulteriore gossip. Questa volta per via di una sua frequentazione, dopo essersi apparentemente riappacificata con Icardi, con il rapper L-Gante.

La showgirl, infatti, avrebbe avuto un breve flirt con il cantante per poi tornare, ancora una volta dopo varie vicissitudini, con Icardi. In concomitanza con l’inizio del Mondiale, Wanda e Icardi sono anche partiti insieme per una bellissima vacanza alle Maldive con tanto di foto pubblicata da Icardi in cui sottolineava una riappacificazione totale con la bionda showgirl.

Wanda Nara e la foto con L-Gante

Dopo al vittoria dell’Argentina contro la Croazia, però, Wanda Nara ha pubblicato una foto su Instagram decisamente curiosa. La showgirl, nel dettaglio, ha ripostato uno scatto suo selfie in compagnia di L-Gante.

Il rapper indossa la maglia dell’Argentina, sintomo che i due hanno visto insieme il match contro la Croazia. Inutile dire che lo scatto ha fatto il giro del web e dei social: cosa c’è tra loro? Semplice amicizia o questa foto riaprirà un’altra pagina di gossip? Vedremo se i diretti interessati, nelle prossime ore, proveranno a spiegare qualcosa in più.