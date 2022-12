Alvarez-mania: dal Qatar alla Serie A | Scambio sensazionale tra il City e una big italiana

Tutti pazzi per Julian Alvarez. L’attaccante del Manchester City potrebbe presto diventare pedina di scambio in una trattativa con una big italiana.

Archiviata con un sonorissimo 3-0 la pratica Croazia, l’Argentina di Lionel Scaloni attende ora di conoscere il nome dell’avversario che domenica, quando in Italia saranno le 20.00, affronterà nella finalissima di Qatar 2022, in programma allo Stadio Iconico di Lusail.

Un avversario, quello dell’Albiceleste, che verrà fuori stasera al termine della sfida tra i campioni in carica della Francia e il sorprendente Marocco di Walid Regragui, giustiziere di Spagna e Portogallo rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale.

Un Marocco che, almeno secondo i bookmaker, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per i Bleus che, nettamente superiori a Ziyech e compagni, hanno ovviamente tutte le carte in regola per accedere alla finalissima per la seconda volta consecutiva.

Una finale che, qualora i galletti stasera dovessero battere la formazione africana, metterebbe difronte due Nazionali con due stelle attualmente stampate sul petto. Due Nazionali chiaramente pronte a tutto pur di conquistare il titolo che, per entrambe, vorrebbe dire staccare l’altra e portarsi a quota tre in solitaria, alle spalle di Italia, Germania e Brasile.

Julian Alvarez, l’intreccio di mercato che non ti aspetti: il Manchester City pronto allo scambio con una big della Serie A

Julian Alvarez è sicuramente l’uomo del momento. Balzato agli onori della cronaca per i due gol rifilati alla Croazia qualche ora fa nella prima semifinale di Qatar 2022, sul giovane argentino hanno iniziato a piovere indiscrezioni di mercato secondo cui il Manchester City, club proprietario del suo cartellino, starebbe valutando l’idea di trattarlo in caso di offerta vantaggiosa proveniente da una big europea.

Offerta che, stando a voci di corridoio dell’ultim’ora, potrebbe arrivare nei prossimi giorni nientemeno che dall’Inter di Steven Zhang che, pronto a intavolare la trattativa sulla base di uno scambio alla pari con uno degli elementi più importanti del gruppo di Simone Inzaghi, starebbe pensando al 22enne dei Citizens per ringiovanire un po’ la rosa e, allo stesso tempo, rafforzarla con un elemento sì giovane ma fornito già della giusta esperienza internazionale.

Una trattativa, uno scambio per l’appunto, per il quale la Benamata è disposta a sacrificare Lautaro Martinez che, autore del rigore decisivo che ha permesso all’Argentina di superare l’Olanda nei quarti di finale del Mondiale, potrebbe volare dritto dritto in Inghilterra dove ad attenderlo ci sarebbe quel Pep Guardiola che mai ha nascosto la sua ammirazione nei suoi confronti.

Lautaro Martinez, il sogno di papà Mario: “Sarebbe bello vedere mio figlio allenato da Guardiola”

“Da genitore mi piacerebbe vedere Lautaro allenato da Pep Guardiola“: con queste parole datate 2019, Mario Martinez, papà di Lautaro, esprimeva quello che al tempo era il suo sogno più grande per la carriera del figlio.

Un sogno che, stando a quanto emerso in queste ore, potrebbe diventare realtà, a distanza di quasi quattro anni, viste le indiscrezioni secondo cui Manchester City e Inter sarebbero pronte a incontrarsi per uno scambio tutto argentino che porterebbe Julian Alvarez a Milano e Lautaro Martinez a Manchester.