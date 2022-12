Problemi al cuore per una ex stella della Serie A: si ritira dal calcio?

Tornato in Sudamerica dopo cinque anni passati in Serie A, il noto calciatore è stato costretto a fermarsi per problemi al cuore.

Qatar 2022 ha finalmente le sue due finaliste. Dopo quasi un mese di partite, la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo si appresta a vedere in scena, domenica alle 16.00, la sfida, che si preannuncia ovviamente emozionante e senza esclusioni di colpi, tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappé.

Sfida tra compagni di squadra al Paris Saint Germain dalla quale solo uno uscirà vincitore. I più romantici sperano nel trionfo dell’Albiceleste che, in caso di successo, non solo riporterebbe nel paese un titolo mondiale che manca dal 1986, ma permetterebbe a Lionel Messi di coronare una carriera già ricca di successi alla quale manca solamente la coppa dorata più famosa al mondo per considerarsi veramente completa.

Battere Mbappé, che a 23 anni si prepara a disputare da campione in carica la sua seconda finale mondiale, non sarà facile per la Pulce che, giunto alla sua ultima Coppa del Mondo come da lui stesso confermato nelle scorse ore, proverà a regalare al popolo argentino la gioia di un titolo mondiale solo sfiorato otto anni fa in Brasile e mancante nelle bacheche della Selección da ben 36 anni.

Serie A, si teme per l’ex centrocampista della Lazio. Ha interrotto gli allenamenti per problemi al cuore

L’attenzione di tifosi e appassionati è ovviamente tutta rivolta a Qatar 2022 sul quale, al termine della finale tra Argentina e Francia in programma domenica alle 16.00, calerà il sipario.

Una manifestazione, che ci ha intrattenuto per quasi un mese, che ha messo in stand-by i principali campionati del mondo tra i quali, ovviamente, anche la nostra Serie A che tornerà in scena solo il prossimo 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata di campionato.

Una Serie A che, proprio in queste ore, è stata scossa da una brutta notizia riguardante un suo ex calciatore. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che Lucas Leiva, ex centrocampista della Lazio, tornato al Gremio durante la sessione estiva di calciomercato, sia stato fermato dai medici del club brasiliano in seguito a controlli di routine che hanno evidenziato un quadro di alterazione del ritmo cardiaco.

Una triste scoperta che ha costretto il classe ’87 a sospendere gli allenamenti in attesa di ulteriori esami che diranno se potrà continuare a giocare oppure no.

Lucas Leiva, la notizia comunicata con un post su Instagram

A comunicare l’infelice notizia è stato lo stesso Lucas Leiva con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Un post in cui l’ex centrocampista della Lazio riporta la nota con la quale il Gremio ha annunciato il suo stop per problemi cardiaci:

“Il Dipartimento Medico del Gremio comunica che l’atleta Lucas Leiva ha presentato, negli esami di routine pre-stagionali, un quadro di alterazione del ritmo cardiaco e quindi è esonerato dalle attività fisiche fino al completamento degli esami supplementari”.