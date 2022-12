Tragedia nel mondo del calcio, muore subito dopo Francia-Marocco | La ricostruzione

La tragedia dopo Francia-Marocco. Investito da un’auto dopo la seconda semifinale di Qatar 2022, per lui non c’è stato nulla da fare. Ecco la ricostruzione dei fatti.

La Francia batte 2-0 il Marocco nella seconda semifinale di Qatar 2022 e raggiunge l’Argentina, giustiziera della Croazia, in finale. Una sfida, quella tra francesi e marocchini, ricca di emozioni in cui alla fine ha prevalso il cinismo e l’esperienza dei Bleus che, non senza rischi, hanno trionfato, grazie alle reti di Theo Hernandez nel primo tempo e Kolo Muani nel secondo, sulla pimpante formazione allenata da Walid Regragui.

Una formazione, quella magrebina, che, sebbene già nella storia per essere la prima nazionale africana ad aver raggiunto le semifinali di una Coppa del Mondo, proverà ora a regalarsi una storica vittoria con la Croazia, nella finale per il terzo e il quarto posto in programma sabato alle 16.00, che vorrebbe dire medaglia di bronzo.

Due partite, la finalissima e la finalina, al termine delle quali calerà il sipario sui Mondiali 2022 i quali, se da un lato hanno intrattenuto tifosi e appassionati per quasi un mese, dall’altro sono stati purtroppo caratterizzati da vicende spiacevoli che, come quella verificatasi ieri sera negli istanti successivi a Francia-Marocco, ha portato alla morte di un ragazzo di appena 14 anni per il quale non c’è stato subito nulla da fare.

Montpellier, tragedia dopo Francia-Marocco: muore 14enne investito da un’auto

Al termine di Francia-Marocco, sfida conclusasi con la vittoria degli uomini di Didier Deschamps per 2-0, grazie alle reti di Theo Hernandez e Kolo Muani, sono ovviamente scattati in tutta la Francia i festeggiamenti per il raggiungimento, per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018, della finale di una Coppa del Mondo che domenica vedrà i galletti affrontare, allo Stadio Iconico di Lusail, con fischio d’inizio fissato alle 16.00, la forte Argentina di Lionel Messi.

Festeggiamenti, quelli per la vittoria sul Marocco, che purtroppo hanno generato disordini in molte città francesi, tra le quali Montpellier dove un ragazzo di appena 14 anni è stato investito da un’auto bianca che, in seguito all’accaduto, è fuggita via senza preoccuparsi della situazione.

Trasportato immediatamente in ospedale per il ragazzo non c’è stato subito nulla da fare a causa della gravità delle ferite riportate. Una notizia terrificante, questa, che ha gettato ombre su quello che doveva essere semplicemente un momento di passione per celebrare il passaggio in finale di Mbappé e compagni.

Morto 14enne a Montpellier: il video terrificante che mostra l’accaduto

A comunicare la morte del 14enne è stata la prefettura dell’Hérault con un post pubblicato su Twiiter poco prima dell’una di oggi:

“Un ragazzino è stato investito violentemente questo mercoledì sera a Montpellier da un autista, dopo la semifinale dei mondiali di calcio. Trasferito d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo le cure mediche. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Il veicolo è stato ritrovato nei pressi del luogo dell’incidente e posto sotto sequestro. Le indagini della polizia procedono rapidamente“.