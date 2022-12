Altro campionissimo in Serie A: Griezmann | Colpo da favola, c’è l’indizio

La punta top giocando da mezzala è stato determinante per la Francia ai Mondiali.

Antoine Griezmann è la vera sorpresa dei Blues, intuizione del tecnico dei transalpini, Didier Deschamps. L’ex Juventus per il suo gioco ha una bussola assoluta: l’equilibrio in campo.

Il talento di Macon, 31 anni compiuti il 21 marzo, con la nazionale ha segnato 142 gol in 116 presenze (0,36 di media). Con i galletti addosso ha sempre segnato. Tre reti in sette match con l’Under 19; 1 in otto gare con l’Under 20. Infine, tre sigilli in 11 recite con l’Under 21.

Tutti lo vogliono, ma Griezmann ha rinnovato fino al 2026

Oltre a Mbappe, Giroud e Theo Hernandez, il centrocampista dell’Atletico Madrid in questo Mondiale si è rivelato indispensabile. Guardando i numeri, su sei gare, cinque le ha giocate da titolare e senza mai uscire. Griezmann ha saltato solo la sfida del 30 novembre contro la Tunisia, persa 1-0. Il nostro in quell’occasione è entrato nei 17 minuti finali.

Nel 4-2-3-1 del selezionatore della Francia, Griezmann in fase di possesso è il trequartista centrale. Palla agli avversari si abbassa e diventa una mezzala cha abbina corsa e qualità. Pur non segnando, ha fornito tre assist, due dei quali nella vittoria per 2-0 col Marocco in semifinale.

Ventotto assist con la Francia: nessuno meglio di Griezmann

Proprio i due assist contro la squadra africana, hanno portato il totale a 28. Griezmann è nella storia: nessuno ha prodotto più assistenze dell’ex Barcellona con la nazionale francese. Il Mondiale in Qatar ha quindi dato nuova luce a questo gioiello che a volte in carriera ha smesso di brillare. Deschamps e Simeone, tecnico dei Colchoneros, ci hanno sempre creduto, venendo premiati.

Rientrato all’Atletico Madrid dopo un biennio non esaltante con il Barcellona, Griezmann è tornato in prestito la scorsa stagione. Nel 2021-2022 tre gol e cinque assist in 26 recite, numeri che hanno convinto il Cholo. Il francese infatti è stato riscattato circa due mesi fa, firmando un nuovo contratto con scadenza al 30 giugno 2026.

Scelta che ha premiato l’allenatore argentino, tanto che in questo inizio di stagione Griezmann ha segnato 5 gol e fornito quattro assist in soli 14 incontri.

La sentenza su Twitter: i tifosi della Juventus vogliono Griezmann

Anche in seguito alle prestazioni in Qatar, Griezmann questa mattina è stato inserito nel sondaggio di Calciomercato.it. Tra i protagonisti annunciati della finale che si giocherà domenica pomeriggio alle 16.00 in Qatar tra Argentina e Francia – esclusi i totem Messi, Mbappé e Julian Alvarez – la punta francese è quella che in maniera assoluta i tifosi vorrebbero vedere in Serie A.

L’arrivo di Griezmann alla Vecchia Signora infatti, è stato il più votato dagli utenti di Twitter, toccando la percentuale del 48,3%. Un plebiscito.

Secondo si è classificato, col 24,1% dei voti, Nahuel Molina all’Inter. Ad occupare gli ultimi due posti sono stati invece De Paul e Pavard. Il trasferimento dell’ex Udinese al Milan è stato scelto dal 19% dei votanti, mentre il terzino francese alla Juve non è andato oltre l’8,6% delle preferenze.