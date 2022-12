Totti-Spalletti, l’ultimo gesto lascia tutti di stucco | Nessuno se lo aspettava

Totti-Spalletti, l’ultimo gesto lascia tutti di stucco. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato: tutti i dettagli

Francesco Totti, negli ultimi mesi, è stato al centro del gossip per via della separazione con Ilary Blasi. I due, a luglio, hanno diramato un comunicato congiunto all’ANSA per ufficializzare la loro rottura.

Totti e Ilary hanno spiegato come le cose non andavano già da un po’ e che l’annuncio è stato rimandato per salvaguardare il benessere dei loro tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Dopo l’annuncio della rottura, Totti – in maniera graduale – ha continuato la sua storia con Noemi Bocchi, con i due che – secondo le ultime indiscrezioni – sarebbero anche andati a convivere in un lussuoso appartamento sito a Roma Nord.

Ilary Blasi, invece, in attesa di tornate al timone di una nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” in primavera, qualche giorno fa è stata pizzicata in compagnia di un uomo misterioso di nome Bastian. Sulla nuova fiamma della conduttrice si sa ben poco: è un imprenditore tedesco e la sua relazione con Ilary sembrerebbe essere già a buon punto.

Totti e le dichiarazioni a sorpresa su Spalletti

Francesco Totti ha lasciato il calcio giocato nel 2017: un colpo al cuore per i tifosi della Roma – e non solo – che hanno sempre ammirato le gesta sportive di uno dei calciatori italiani più forti della storia.

Sulla panchina della Roma, quando Totti appese gli scarpini al chiodo, c’era Luciano Spalletti. Più volte si è parlato di un rapporto non idilliaco tra i due. In merito, a distanza di anni, non sono passate inosservate le parole del Pupone nel corso della diretta sul canale Twitch BepiTv1.

L’ex capitano giallorosso, nel dettaglio, ha sottolineato come non gli dispiacerebbe avere un confronto con l’attuale allenatore del Napoli: “Mi piacerebbe riparlare con Spalletti e tanto ricapiterà. Con lui mi sono espresso al massimo. Mi ha cambiato ruolo e ho avuto un grande rapporto con lui. Mi è dispiaciuto aver finito così. Nessuno mette bene la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione”.

Totti e il possibile ritorno alla Roma: “Per me…”

Totti, rispondendo a varie domane sulla possibilità di un ritorno alla Roma in veste di dirigente, ha spiegato: “I matrimoni si fanno in due. Non c’è niente in ballo. Ma sono contento così, l’importante è che facciano un percorso importante. Noi tifosi gli andremo dietro. Per me la Roma viene prima di tutto, l’ho sempre dimostrato con quello che ho fatto”.

Poi ha concluso: “Il ritiro della maglia numero 10? Spetta alla Roma decidere se ritirarla o no, non a me. Ho sempre detto che indossarla è il sogno di tutti i bambini, ma se il club dovesse decidere di ritirarla mi rimangerei tutto. Da tifoso l’avrei ritirata immediatamente, da giocatore invece spero che un giorno arriverà uno più forte di Totti”.