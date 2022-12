“Non bisogna avere paura”, l’appello di Eleonora Boi sui social (VIDEO)

La giornalista e moglie di Danilo Gallinari, Eleonora Boi, ha lanciato un importantissimo appello tramite il suo account Instagram

Eleonora Boi, giornalista sportiva con un passato a Sportitalia e SportMediaset, negli ultimi anni ha messo in pausa la sua carriera per dedicarsi alla famiglia. La bellissima giornalista sarda, infatti, è legata sentimentalmente al cestista NBA Danilo Gallinari e pochi mesi fa, precisamente a luglio, i due sono convolati a nozze.

La coppia, che vive in USA per gli impegni professionali di Gallinari, ha anche una figlia nata del 2020 di nome Anastasia. Eleonora e Danilo spesso condividono sui social alcuni aspetti relativi alla loro quotidianità.

La giornalista è seguitissima su Instagram: il suo account conta quasi 800.000 followers e nelle ultime ore non è passato inosservato il post pubblicato in cui viene analizzato un argomento che per molte persone è ancora un tabù.

Eleonora Boi e l’appello sui social: “Non bisogna vergognarsi”

Eleonora Boi, nel dettaglio, si è rivolta ai suoi followers parlando di una piattaforma che offre sedute psicologiche online. Il suo invito è quello di non avere paura, qualora qualcuno avesse realmente bisogno, nel chiedere aiuto ad un specialista.

La giornalista ha spiegato: “Problemi più o meno gravi, preoccupazioni di ogni tipo o anche solo la voglia di dare una svolta alla propria vita, senza però averne veramente la forza. Spesso ci sentiamo schiacciati e sopraffatti dalla paura, dall’ansia, dallo stress e purtroppo non sempre basta una chiacchierata con un amico o il consiglio di un familiare per sentirci meglio, per questo oggi vi voglio parlare di una piattaforma di psicologia online”.

Eleonora Boi e l’importanza di chiudere aiuto quando si ha bisogno

La Boi ha sottolineato come non sempre una chiacchierata con un amico sia sufficiente per migliorare il proprio benessere e di come un aiuto di uno specialista, anche in poche sedute, possa rivelarsi essenziale: “Non bisogna vergognarsi o avere paura di rivolgersi a uno psicologo, per superare le difficoltà iniziali. Questa piattaforma vi dà la possibilità di fare una prova per 50 minuti completamente gratuiti e senza impegno con uno psicologo. Sono tutti psicologi qualificati e con tanta esperienza e tra questi verrete aiutati a trovare il professionista più adatto alle vostre esigenze”.

Infine, parlando della piattaforma consigliata, ha spiegato come anche attraverso sedute da remoto è possibile trarre vantaggi: “Più di 250.000 persone si sono già rivolte a questa Piattaforma e anche voi potete iniziare da subito a dare una svolta alla vostra vita, prendendovi cura del vostro benessere mentale e – cosa assolutamente fondamentale – senza nemmeno spostarvi da casa perché le sedute si svolgono in videochiamata in modo completamente sicuro e privato. Quindi la soluzione perfetta anche per chi come me vive all’estero”

Di seguito il video pubblicato dalla giornalista sarda.