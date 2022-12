Inter: arriva in scadenza dall’Udinese: Fiorentina beffata

La sessione di mercato si avvicina e tutte le squadre mirano rafforzarsi. I due club italiani avrebbero messo gli occhi su un fantasista del campionato italiano.

Con la finestra di mercato alle porte, in serie A tutti cercano di assicurarsi giocatori in grado di coprire più ruoli, Inter e Fiorentina non fanno eccezione.

In particolare, con il problema dell’indice di liquidità e il pesante debito irpef da saldare entro il 22 dicembre, per la serie A ammonta a oltre 400 milioni di euro, arrivare a calciatori svincolati è una delle vie preferite per accrescere la forza delle proprie rose.

Blitz nerazzurro: un bianconero sempre più vicino

In casa Inter si lavora incessantemente sia per il mercato invernale sia per quello di giugno. Marotta e Ausilio non perdono tempo e nelle ultime ore avrebbero accelerato per portare alla corte di Inzaghi un calciatore in grado di coprire diversi ruoli.

Secondo quanto riporta Il Giorno, Roberto Pereyra potrebbe essere il colpo di mercato dell’Inter. fantasista dell’Udinese, sarebbe molto più di un’idea e i contatti tra le parti sarebbero in fase avanzata. Trentuno anni compiuti il 7 gennaio, il giocatore argentino è in scadenza di contratto e al momento non avrebbero manifestato la voglia di rinnovare con il club di Pozzo.

Ausilio e Marotta beffano la Fiorentina

Sul centrocampista di san Miguel di Tucuman in particolare la Fiorentina sembrava essere decisamente avvantaggiata. Il ds dei gigliati, Daniele Pradé, aveva manifestato interesse anche per la finestra di gennaio ma i suoi colleghi nerazzurri sarebbero stato più convincenti.

L’Inter infatti è disposta ad aspettare giugno per entrare in possesso del cartellino dell’ex Watford, cose che facilità ampiamente la transazione di mercato.

L’Udinese prova il rilancio ma il giocatore nicchia

Il sodalzio bianconero sta comunque tentando di convincere il proprio numero 37 a rinnovare, ma il sudamericano avrebbe bloccato ogni tentativo. Pereryra infatti, dopo aver vestito la maglia della Juventus dal 2014 al 2016, in due passaggi differenti, sarebbe tentato dal ritorno in un grande club.

Andare all’Inter infatti gli consentirebbe due cose. In primis, guadagnare di più rispetto a quanto potrebbe garantirgli la squadra friulana. In secondo luogo, i tifosi interisti facciano tutti gli scongiuri, la squadra meneghina ha ampie chance di giocare la Champions, una vetrina che il tuttofare di Sottil ritiene di meritare.

Per Pereyra in questa stagione 1 gol e 6 assist in 15 gare in serie A. In tutto sono 1294 i minuti giocati. Il centrocampista vanta anche 19 recite con l’Albiceleste, con l’Argentina ha segnato due gol.